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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Названы пять возможных мест работы Моуринью слухи

13 Марта 2024 • 14:25 Комментировать

Жозе Моуринью уже два месяца не имеет тренерской работы. Несколько дней назад португалец посетил Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии, где, кстати говоря, встретился с руководителем «Ньюкасла».

Кроме того, как сообщает Caughtoffside, Моуринью встретился с главой управления развлечений Саудовской Аравии Турки аль-Шейхом. Особенный обсудил возможный переезд и жизнь в этой стране.

Отмечается, что в Саудовской Аравии могут предложить Моуринью тренерскую работу в одном из клубов, принадлежащих суверенному фонду (сюда входят «Аль-Хиляль»,  «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли), либо работу с национальной сборной страны.

Моуринью высказался о будущем

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Сборная Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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