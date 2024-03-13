Жозе Моуринью уже два месяца не имеет тренерской работы. Несколько дней назад португалец посетил Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии, где, кстати говоря, встретился с руководителем «Ньюкасла».

Кроме того, как сообщает Caughtoffside, Моуринью встретился с главой управления развлечений Саудовской Аравии Турки аль-Шейхом. Особенный обсудил возможный переезд и жизнь в этой стране.

Отмечается, что в Саудовской Аравии могут предложить Моуринью тренерскую работу в одном из клубов, принадлежащих суверенному фонду (сюда входят «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли), либо работу с национальной сборной страны.

Моуринью высказался о будущем