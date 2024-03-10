​Моуринью высказался о будущем

Известный тренер Жозе Моуринью дал комментарий по поводу своего будущего. Уже около двух месяцев португалец не имеет клубной прописки после увольнения из «Ромы».

«Я хочу работать. Я просто не хочу принять неправильное решение. Мне нужно дождаться подходящего проекта, который меня мотивирует. Но если бы у меня появилась возможность работать завтра, я бы работал завтра», - сказал Моуринью beIN Sports.

Напомним, что в январе Моуринью был уволен из «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов команды. После отставки Жозе римский клуб назначил Даниэле де Росси.

Моуринью встретился с руководителем «Ньюкасла»