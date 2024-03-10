Моуринью встретился с руководителем «Ньюкасла»

Известный тренер Жозе Моуринью посетил Гран-при Саудовской Аравии. На спортивном мероприятии португальский специалист пересёкся с Ясиром аль-Румайяном – главой правления «Ньюкасла». Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Стоит сказать, что слухи ранее связывали Моуринью с «Ньюкаслом». В настоящий момент Особенный находится без работы – в январе его уволили из «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов.

Отметим, что в Англии ранее Жозе Моуринью работал с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

Добавим, что сейчас тренером «Ньюкасла» является Эдди Хау.