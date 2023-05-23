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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду хочет вернуться в Европу

23 Мая 2023 • 11:57 Комментировать

Форвард Криштиану Роналду задумался над сменой клубной прописки. Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, 38-летний бомбардир собирается покинуть саудовский «Аль-Наср». Португалец настроен досрочно расторгнуть контракт, рассчитанный до 2025 года.

Источник утверждает, что Криштиану не нравится жизнь в Саудовской Аравии, где культура далека от европейской. Семья Роналду выступает за возвращение в Европу.

Нападающий присоединился к «Аль-Насру» в начале января нынешнего года. Зарплата КриРо в саудовском клубе составляет 200 миллионов евро за сезон.

В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил 13 голов и отдал два ассиста в 14 встречах.

В «Аль-Насре» раскрыли детали контракта Роналду

У Роналду произошёл конфликт после матча «Аль-Насра»

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Криштиану Роналду Аль-Наср трансферы футбола - лето 2023
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