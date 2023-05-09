У Роналду произошёл конфликт после матча «Аль-Насра»

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду толкнул представителя клуба «Аль-Халидж», который после завершения матча хотел сделать с португальцем фотографию.

Сотрудник команды соперников положил руку на плечо 38-летнего звездного футболиста, однако КриРо резко отреагировал на его действие. Нападающий толкнул представителя «Аль-Халиджа» и ушел в подтрибунное помещение.

Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе, подписав контракт на два с половиной года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии нападающий забил 12 голов (четыре – с пенальти) в 13 встречах.

Роналду может вернуться в АПЛ