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Саудовская Аравия. Премьер-лига

В «Аль-Насре» раскрыли детали контракта Роналду

23 Мая 2023 • 07:47 Комментировать (1)

Президент саудовского «Аль-Насра» Мухаммад Аль Муаммар рассказал о деталях сотрудничества со звездным форвардом Криштиану Роналду.

«У нас соглашение с Криштиану не только как с футболистом. Мы получили его коммерческие права, которые будут задействованы по завершении сезона. Они окажут влияние на туристическую сторону и многое другое. Я всегда говорю игрокам «Аль-Насра», чтобы они проявляли себя как можно лучше, ведь сейчас наши матчи транслируют более 50 каналов», - цитирует руководителя Goal.com.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в начале этого года. Он зарабатывает в Саудовской Аравии 200 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Мая 2023 в 07:54
ай да падпишите вы ужо гнома наконец штоб мона была воскликнуць с высокай требуны: товагищи! хфуцбольная гевалюция о каторый так долго мищтали 🐪🐫🐪 свегшилась!..
пс.. потома мона будец провозгласиць: и да здравствуец перманентная хфуцбольная геволюция! Ур-ря!!! А-ха-ха-ха! )))
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