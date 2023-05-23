В «Аль-Насре» раскрыли детали контракта Роналду

Президент саудовского «Аль-Насра» Мухаммад Аль Муаммар рассказал о деталях сотрудничества со звездным форвардом Криштиану Роналду.

«У нас соглашение с Криштиану не только как с футболистом. Мы получили его коммерческие права, которые будут задействованы по завершении сезона. Они окажут влияние на туристическую сторону и многое другое. Я всегда говорю игрокам «Аль-Насра», чтобы они проявляли себя как можно лучше, ведь сейчас наши матчи транслируют более 50 каналов», - цитирует руководителя Goal.com.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в начале этого года. Он зарабатывает в Саудовской Аравии 200 миллионов евро в год.