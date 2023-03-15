​Авиакомпания пошутила над Роналду после его гневного порыва

Во вторник звёздный Криштиану Роналду получил жёлтую карточку в кубковом матче «Аль-Насра». Португалец остался недоволен тем фактом, что судья дал свисток на перерыв в момент развития атаки его команды. В порыве гнева Роналду взял в руки мяч и выбил его высоко вверх.

Над Криштиану Роналду пошутила авиакомпания Ryanair. Пресс-служба компании опубликовала короткое смонтированное видео, на котором мяч якобы после удара Роналду пролетает рядом с самолётом Ryanair, движущимся на высоком эшелоне над облаками.

Напомним, что Криштиану Роналду перебрался в «Аль-Наср» в конце прошлого года, заключив контракт на два с половиной сезона.

Судья не побоялся показать Роналду карточку за гневные эмоции

Слова Роналду после выхода «Аль-Насра» в кубковый полуфинал