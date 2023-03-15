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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Авиакомпания пошутила над Роналду после его гневного порыва

15 Марта 2023 • 16:48 Комментировать

Во вторник звёздный Криштиану Роналду получил жёлтую карточку в кубковом матче «Аль-Насра». Португалец остался недоволен тем фактом, что судья дал свисток на перерыв в момент развития атаки его команды. В порыве гнева Роналду взял в руки мяч и выбил его высоко вверх.

Над Криштиану Роналду пошутила авиакомпания Ryanair. Пресс-служба компании опубликовала короткое смонтированное видео, на котором мяч якобы после удара Роналду пролетает рядом с самолётом Ryanair, движущимся на высоком эшелоне над облаками.

Напомним, что Криштиану Роналду перебрался в «Аль-Наср» в конце прошлого года, заключив контракт на два с половиной сезона.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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