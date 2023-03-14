​Слова Роналду после выхода «Аль-Насра» в кубковый полуфинал

«Аль-Наср» во вторник вечером обыграл клуб «Абха» в четвертьфинале Кубка Саудовской Аравии – 3:1. Звёздный форвард Криштиану Роналду не отмечался результативными действиями, зато заработал карточку жёлтого цвета.

Вскоре после финального свистка Роналду сделал публикацию в социальных сетях.

«Хорошая победа команды! Проходим в полуфинал!» - написал 38-летний португальский футболист под командным фото.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Договор рассчитан до средины 2025 года. Сообщалось, что португалец будет зарабатывать около 200 миллионов евро в год.

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