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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Слова Роналду после выхода «Аль-Насра» в кубковый полуфинал

14 Марта 2023 • 22:30 Комментировать

«Аль-Наср» во вторник вечером обыграл клуб «Абха» в четвертьфинале Кубка Саудовской Аравии – 3:1. Звёздный форвард Криштиану Роналду не отмечался результативными действиями, зато заработал карточку жёлтого цвета.

Вскоре после финального свистка Роналду сделал публикацию в социальных сетях.

«Хорошая победа команды! Проходим в полуфинал!» - написал 38-летний португальский футболист под командным фото.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Договор рассчитан до средины 2025 года. Сообщалось, что португалец будет зарабатывать около 200 миллионов евро в год.

Судья не побоялся показать Роналду карточку за гневные эмоции

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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