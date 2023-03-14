​Судья не побоялся показать Роналду карточку за гневные эмоции

Во вторник «Аль-Наср» проводит матч против клуба «Абха» в рамках Кубка Саудовской Аравии. Арбитр дал свисток об окончании первого тайма поединка в тот момент, когда Криштиану Роналду развивал контратаку своей команды. Услышав свисток, 38-летний португалец возмутился. Он схватил мяч и выбил его куда подальше. После этого Роналду продолжат выражать негативные эмоции на словах. Арбитр не испугался высокого статуса Криштиану и показал ему карточку жёлтого цвета.

Следить за матчем «Аль-Наср» - «Абха» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

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