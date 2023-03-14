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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Судья не побоялся показать Роналду карточку за гневные эмоции

14 Марта 2023 • 18:58 Комментировать (1)

Во вторник «Аль-Наср» проводит матч против клуба «Абха» в рамках Кубка Саудовской Аравии. Арбитр дал свисток об окончании первого тайма поединка в тот момент, когда Криштиану Роналду развивал контратаку своей команды. Услышав свисток, 38-летний португалец возмутился. Он схватил мяч и выбил его куда подальше. После этого Роналду продолжат выражать негативные эмоции на словах. Арбитр не испугался высокого статуса Криштиану и показал ему карточку жёлтого цвета.

Следить за матчем «Аль-Наср» - «Абха» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Марта 2023 в 19:00
Карточка голубого цвета была бы ему больше к лицу... А-ха-ха-ха...
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