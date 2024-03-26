10 звёзд, которых мы не увидим на чемпионате Европы-2024

Европейские сборные находятся на финишной прямой подготовки к чемпионату континента, который пройдёт летом. Уже скоро будут определены составы национальных команд. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называет звёзд, которые точно не сыграют на полях Германии.

Травмы как главная причина

Уже сейчас мы знаем многих звёзд, которые не успеют оправиться от травм. Давид Алаба в декабре порвал крестообразные связки, после чего его шансы на участие в Евро пропали полностью. Оправиться от повреждения и набрать кондиции за шесть месяцев защитнику «Реала» просто нереально, так что австрийца точно не будет на Евро. Не сыграет и его одноклубник Тибо Куртуа. Бельгиец порвал крестообразные связки ещё в августе и уже успел сказать, что не выступит на Евро.

Действующий победитель турнира Доменико Берарди лечился и надеялся набрать форму перед Евро. Однако в марте в первой же игре после восстановления от предыдущего повреждения форвард порвал ахиллово сухожилие и выбыл до следующего года.

Защитник «Ньюкасла» Свен Ботман в свою очередь пытался всеми силами убедить Рональда Кумана, что он должен быть в заявке сборной Нидерландов. Однако в марте и он порвал крестообразные связки, выбыв из строя на срок от 6 до 9 месяцев.

Гави не сыграет за сборную Испании до 2025 года. В ноябре он порвал крестообразные связки как раз в матче за национальную команду против Грузии. Представители «Барселоны» обвинили в травме футболиста наставника сборной Луиса де ла Фуэнте. Дело в том, что тренер на матч против грузин оставил в составе лишь двоих футболистов, вышедших на поле в поединке с киприотами тремя днями ранее. На фоне этого скандала Королевская Федерация Футбола пообещала не вызывать Гави в сборную до 2025 года, даже если до этого он оправится от повреждения.

Разрыв крестообразной связки, похоже, является и неутешительным финалом карьеры Ивана Перишича. 35-летний хорват получил её в сентябре и пытается всеми силами вернуться, но шансов на это немного. Учитывая возраст и тот факт, что летом у него завершается контракт с «Тоттенхэмом», можно предположить, что Перишич подумывает об окончании карьеры.

Очень надеется на скорое выздоровление и Люк Шоу. В феврале у него случился рецидив мышечной проблемы, который с великой долей вероятности оставит футболиста вне игры до конца сезона. Правда, сам 28-летний защитник рассчитывает успеть восстановиться пораньше.

Конфликт с тренером

Возвращаясь к Куртуа, возможно, он не поедет в Германию не только из-за травмы, но и из-за натянутых отношений с наставником бельгийцев Доменико Тедеско.

Также с тренером, но уже сборной Англии, не ладит Бен Уайт. Защитник «Арсенала» отказывается от приглашений в национальную команду после чемпионата мира-2022. Гарет Саутгейт вызывал Уайта на мартовские товарищеские матчи с бразильцами и бельгийцами, но тот вновь отказался. По данным прессы, защитник хочет иметь гарантированное место в основном составе, в противном случае он не видит смысла ехать.

Медиалига вместо Евро из-за допинга

Не то чтобы многие ждали Поля Погба на Евро, но недавно стало ясно, что у француза отсутствуют даже теоретические шансы поехать в Германию. Хавбек пропустил чемпионат мира-2022 из-за травмы и пытался вернуться на поле. Однако сейчас Погба отбывает четырёхлетнюю дисквалификацию из-за найденного в его организме допинга. В итоге француз отлучён от всех официальных мероприятий и уже получил предложение переехать в Россию в Медиалигу.

Главное – не делать ставки и на матчи Евро

Также во время Евро дисквалификацию будет отбывать и Сандро Тонали. Осенью в Италии прогремел скандал – сразу несколько футболистов были пойманы на ставках, что строго запрещено. Сильнее всех пострадал полузащитник «Ньюкасла», которого отстранили на десять месяцев. Отсутствие Тонали станет проблемой для сборной Италии.

Зато другой фигурант, Никола Фаджоли, пошедший на сделку с правосудием, имеет возможность сыграть на Евро. Правда, его дисквалификация завершится в июне, и вряд ли Лучано Спаллетти позовёт игрока, пропустившего семь месяцев.

Чемпионат Европы будет проходить в четырёх городах Германии: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне. Сам турнир начнётся 14 июня, а финал состоится 14 июля.

Падение Погба в ад: от рекордного контракта до скорой нищеты

Роман Андреев