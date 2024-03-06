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Чемпионат Италии. Серия А

Падение Погба в ад: от рекордного контракта до скорой нищеты

06 Марта 2024 • 17:45 Комментировать

Француз, забивший в финале чемпионата мира 2018 года и ставший чемпионом, спешит к драматичному завершению карьеры.

Поль Погба имел все шансы встать в один ряд с лучшими футболистами XXI века. Его скорость, техника, мощь и медийность могли помочь ему в этом. Он был лидером «Ювентуса», многомиллионный трансфер в «Манчестер Юнайтед» и победа на чемпионате мира 2018 года способствовали тому, что он мог взять в свои руки всё – от контрактов с рекламодателями до зарплаты в клубе. Однако закончилось всё это слишком быстро, потом пошли травмы, внеспортивные проблемы... и санкции за допинг.

Слишком суровые санкции

Кто в танке, в конце февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал футболиста на четыре года по делу о допинге. После матча против «Удинезе» (3:0) в его крови обнаружили повышенное содержание тестостерона. Но в том матче Погба не принимал участия.

Решение CAS не разделяет ветеран Серии А Антонио Ди Натале, он заявил, что дисквалификация чрезмерная, притом что Погба даже не играл. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам тоже не был в стороне. По мнению француза, Погба вообще не мог принимать допинг.

На что он живёт

В Италии пишут, что «Ювентус» не разорвал с ним контракт, но сократил зарплату с 8 миллионов евро с бонусами до 2000 евро в месяц! При всём этом он не может ни попасть на базу, ни тренироваться с партнёрами по команде.

Погба выступает за «Юве» с 2012 года, клуб подписал его свободным агентом. В своё время сэр Алекс Фергюсон намекал на потенциал француза на различных пресс-конференциях. Подвёл ли он великого?

Футболист, конечно, подал апелляцию, но на данный момент увидеть на поле Погба можно будет не раньше 2027 года.

Аллегри – о дисквалификации Погба: «Футбол потерял экстраординарного игрока»

«Ювентус» готовится к переговорам с Погба о разрыве контракта


 

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Ювентус Поль Погба
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