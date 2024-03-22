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Чемпионат Европы по футболу 2024

Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию

22 Марта 2024 • 20:37 Комментировать (1)

Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов в финальных матчах плей-офф Евро-2024.

В паре Уэльс – Польша фаворитом идёт команда Роберта Левандовски, победа оценивается с вероятностью 39%. В паре Украина – Исландия всё более понятно, украинская команда идёт явным фаворитом, о чём говорят 66% вероятности победы. А в паре Грузия – Греция Opta считает, что команда с Хвичей не выйдет на чемпионат Европы. В этом противостоянии суперкомпьютер оценил шансы Грузии в 32%, а у Греции – 42%.

Финальные матчи за выход в финальную стадию чемпионата Европы пройдут 26 марта. За текстовыми трансляциями матчей следить можно здесь.


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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
22 Марта 2024 в 20:52
значит выйдут
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