Венгры вышли на Евро в третий раз подряд – до этого команда не попадала на него 44 года

Сборная Венгрии сегодняшним вечером оформила третий подряд выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу. Вничью восточноевропейская команда сыграла со сборной Болгарии – 2:2. Заработанный балл позволил мадьярам пробиться на турнир.

Отметим, что венгры ранее выходили на Евро-2016 во Франции и Евро-2020, притом, что до французского первенства Европы сборная Венгрии не попадала в финальную часть Евро целых 44 года – а именно с 1972 года.

Больше подробностей о насыщенном болгарско-венгерском поединке в группе G читайте в нашем обзоре.

Отметим, что ещё в ближайшие несколько часов на Евро может отобраться команда Словакии. Кто уже на турнире - читайте тут.