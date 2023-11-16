Сборная Венгрии перед финальным свистком матча с болгарами вырвала путёвку на Евро

Сборная Венгрии гостила у болгар в попытке де-факто оформить выход на чемпионат Европы. Уже на первых минутах после подачи со штрафного Мартин Адам головой переправил мяч в сетку - 0:1. В ответ Спас Делев долго контролировал мяч в штрафной и уложил его в угол ворот. Это был единственный удар хозяев за три четверти поединка. В конце первого тайма вторую желтую карточку получил Валентин Антов. Тут же еще удаление у болгар, но подсказка видеоарбитра отменила это решение судьи. На 57-й минуте Милош Керкез получил ненужную красную карточку - 10 на 10 по игрокам. Второй тайм прошел при полном доминировании гостей, но забить никак не удавалось. На 78-й минуте редкая атака болгар привела к пенальти, и Кирилл Десподов его реализовал - 2:1. В последней атаке гости вырвали такое важное очко благодаря автоголу Алекса Петкова - 2:2.

Сборная Венгрии с 15 очками гарантировала себе одно из двух первых мест, а также путевку в финальную часть чемпионата Европы. Болгары последние с тремя баллами.