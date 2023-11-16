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Сборная Венгрии перед финальным свистком матча с болгарами вырвала путёвку на Евро

16 Ноября 2023 • 22:04 Комментировать
Болгария
2:2
Венгрия
окончен

Сборная Венгрии гостила у болгар в попытке де-факто оформить выход на чемпионат Европы. Уже на первых минутах после подачи со штрафного Мартин Адам головой переправил мяч в сетку - 0:1. В ответ Спас Делев долго контролировал мяч в штрафной и уложил его в угол ворот. Это был единственный удар хозяев за три четверти поединка. В конце первого тайма вторую желтую карточку получил Валентин Антов. Тут же еще удаление у болгар, но подсказка видеоарбитра отменила это решение судьи. На 57-й минуте Милош Керкез получил ненужную красную карточку - 10 на 10 по игрокам. Второй тайм прошел при полном доминировании гостей, но забить никак не удавалось. На 78-й минуте редкая атака болгар привела к пенальти, и Кирилл Десподов его реализовал - 2:1. В последней атаке гости вырвали такое важное очко благодаря автоголу Алекса Петкова - 2:2.

Сборная Венгрии с 15 очками гарантировала себе одно из двух первых мест, а также путевку в финальную часть чемпионата Европы. Болгары последние с тремя баллами.

Протокол игры  
Болгария2:2Венгрия
  10'Адам Мартин (0:1)
(1:1) Делев Спас24'  
(2:1) Десподов Кирилл78' 90' Петков Алекс (2:2)
Наумов ДаниелПопов ВикторПетков АлексАнтов Валентин  8'  36'Недялков АнтонГруев ИлияДесподов Кирилл 83' (Иванов Станислав III ( 83') Чочев Ивайло 43' (Атанасов Живко ( 43'  81') Крастев ФилипДелев Спас 83' (Русев Георги ( 83') Минчев Мартин 72' (Колев Александар ( 72'  86')
Запасные: Петров СимеонИлиев ИлианДюлгеров ИванМитов ДимитарЛясков АнгелТурицов ИванЯнков ДоминикИванов Христо
Дибус ДенешБотка Эндре  42' 82' (Кальмар Жолт ( 82') Ланг АдамСалаи АттилаНего Лоик 81' (Газдаг Даниэль ( 81') Керкез Милош  44'  57'Надь АдамСтайлс КаллумСобослаи ДоминикЧобот Кевин 59' (Надь Жолт ( 59') Адам Мартин 74' (Немет Ондраш ( 74')
Запасные: Хорват КристоферСаппанош ПетерМочи ОтиллаДемьен ПатрикБолог БотондСалай ГаборКата МихайБолла Бендегуз
16 ноября. Стадион "Васил Левски".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Болгарии Сборная Венгрии

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