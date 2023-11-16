​10 сборных уже вышли на Евро-2024

В четверг вечером сборная Венгрии вырвала ничью в гостях у Болгарии (2:2). Набрав очко, венгерская национальная команда обеспечила себе место на чемпионате Европы. Сборная Венгрии стала десятым участником континентального футбольного форума.
Список участников Евро-2024 на текущий момент выглядит так: Германия (хозяева), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия.
Чемпионат Европы пройдёт в июне-июле. Действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.
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