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Чемпионат Европы по футболу 2024

​10 сборных уже вышли на Евро-2024

16 Ноября 2023 • 22:12 Комментировать

В четверг вечером сборная Венгрии вырвала ничью в гостях у Болгарии (2:2). Набрав очко, венгерская национальная команда обеспечила себе место на чемпионате Европы. Сборная Венгрии стала десятым участником континентального футбольного форума.

Список участников Евро-2024 на текущий момент выглядит так: Германия (хозяева), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия.

Чемпионат Европы пройдёт в июне-июле. Действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.

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На Евро-Футболе:
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Окончен
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Австрия Австрия
0
2
9.40 5.20 1.34
Видео
Окончен
Кипр Кипр
Испания Испания
1
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30.00 12.00 1.07
Видео
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Грузия Грузия
Шотландия Шотландия
2
2
3.35 3.40 2.18
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Болгария Болгария
Венгрия Венгрия
2
2
4.10 3.60 1.89
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Азербайджан Азербайджан
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7.00 4.10 1.51
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16.11.23 в 22:45
Черногория Черногория
Литва Литва
1.38 4.70 8.80
Видео
16.11.23 в 22:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Португалия Португалия
90.00 21.00 1.01
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Словакия Словакия
Исландия Исландия
1.71 3.90 4.80
Видео
16.11.23 в 22:45
Люксембург Люксембург
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
2.75 3.35 2.55
Видео
17.11.23 в 18:00
Казахстан Казахстан
Сан-Марино Сан-Марино
1.06 12.50 83.00
Видео
17.11.23 в 20:00
Финляндия Финляндия
Северная Ирландия Северная Ирландия
1.85 3.50 4.50
Видео
17.11.23 в 20:00
Молдова Молдова
Албания Албания
4.20 3.35 1.95
Видео
17.11.23 в 22:45
Польша Польша
Чехия Чехия
2.10 3.40 3.55
Видео
17.11.23 в 22:45
Англия Англия
Мальта Мальта
1.01 20.00 101.00
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17.11.23 в 22:45
Дания Дания
Словения Словения
1.45 4.30 7.60
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17.11.23 в 22:45
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Северная Македония Северная Македония
1.14 8.00 22.00
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