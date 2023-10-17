Забитцер — о выходе на Евро-2024: «Это большое событие для сборной Австрии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Австрии Марсель Забитцер поделился впечатлениями от выхода национальной команды на чемпионат Европы – 2024.

«Это большое событие для нас. Сборная Австрии уже в третий раз подряд отобралась на Евро. Мы всегда шли к этому в отборочных матчах», — приводит слова Забитцера официальный сайт УЕФА.

После семи игр сборная Австрии занимает второе место в турнирной таблице группы F и уже не потеряет свою позицию, однако еще может обойти лидирующую Бельгию, у которой столько же баллов. Стоит сказать, что у бельгийской команды есть одна игра в запасе.

Мимо чемпионата Европы – 2024 пролетели остальные участники квартета, такие как Швеция, Азербайджан и Эстония.