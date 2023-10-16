Сборная Австрии вышла на Евро-2024, победив в Азербайджане

Завершился первый на сегодня квалификационный матч чемпионата Европы, в котором сборная Австрии играла против Азербайджана. Фавориты поединка доминировали в первом тайме, и Ксавер Шлагер упустил не один момент. А гол был забит сразу после паузы. Марсель Забитцер с пенальти пробил в цель, а голкипер был близок к спасению. На последней минуте Турал Байрамов мог сравнивать, но пробил в штангу.
1:0, сборная Австрии вслед за бельгийцами досрочно пробилась из этой группы на Евро.
Протокол игры
|48'Забитцер Марсель (0:1)
Магомедалиев Шахрудин•Мамедов Рахиль•Хагверди Ходжатолла•Кривоцюк Антон• 84'Байрамов Турал• 88'Диниев Джошгун 57'65' (Сафаров Эмил (65') •Исаев Алексей78' (Эмрели Махир (78') •Джафаргулиев Элвин83' (Гурбанлы Муса (83') •Дадашов Ренат83' (Алиев Гисмат (83') •Махмудов Эмин•Шейдаев Рамиль 90'
Шлагер Александер•Зайвальд Николас•Линхарт Филипп•Вебер Максимилиан•Прасс Александр46' (Забитцер Марсель (46') • 90'Гриллич Флориан•Лаймер Конрад•Шмид Романо46' (Виммер Патрик (46') •Шлагер Ксавер•Кайнц Флориан46' (Баумгартнер Кристоф (46') • 53'Калайджич Саша82' (Бургшталлер Гвидо (82' 90') 90'
16 октября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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