Сборная Австрии вышла на Евро-2024, победив в Азербайджане

Завершился первый на сегодня квалификационный матч чемпионата Европы, в котором сборная Австрии играла против Азербайджана. Фавориты поединка доминировали в первом тайме, и Ксавер Шлагер упустил не один момент. А гол был забит сразу после паузы. Марсель Забитцер с пенальти пробил в цель, а голкипер был близок к спасению. На последней минуте Турал Байрамов мог сравнивать, но пробил в штангу.

1:0, сборная Австрии вслед за бельгийцами досрочно пробилась из этой группы на Евро.