Азербайджан - Австрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Азербайджана и Австрии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Азербайджан - Австрия
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Протокол игры
Магомедалиев Шахрудин•Мамедов Рахиль•Хагверди Ходжатолла•Кривоцюк Антон•Байрамов Турал•Диниев Джошгун•Исаев Алексей•Джафаргулиев Элвин•Дадашов Ренат•Махмудов Эмин•Шейдаев Рамиль
Шлагер Александер•Зайвальд Николас•Линхарт Филипп•Вебер Максимилиан•Прасс Александр•Гриллич Флориан•Лаймер Конрад•Шмид Романо•Шлагер Ксавер•Кайнц Флориан•Калайджич Саша
16 октября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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