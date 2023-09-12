Сборная Бельгии забила 5 мячей эстонцам

В отборочном матче Евро-2024 сборная Бельгии играла дома против эстонцев и легко добилась своего, забив два мяча к 18-й минуте. Ян Вертонген и Леандро Троссар быстро обеспечили комфортный задел. Сразу после перерыва метко пробивал Ромелу Лукаку - дубль всего за две минуты. Точку в концовке поставил Шарль де Кетеларе - 5:0.
Бельгийцы продолжают лидировать и опережают Австрию по доппоказателям. Соперник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Вертонген Ян4'
|(2:0) Троссар Леандро18'
|(3:0) Лукаку Ромелу56'
|(4:0) Лукаку Ромелу58'
|(5:0) Де Кетеларе Шарль88'
Кастельс Коэн•Кастань Тимоти66' (Сике Уго (66') •Вертонген Ян84' (Дебаст Зено (84') •Фас Ваут•Теате Артур•Мангаля Орель•Онана Амаду•Карраско Янник59' (Опенда Лои (59') •Троссар Леандро66' (Де Кетеларе Шарль (66') • 70'Лукаку Ромелу59' (Лукебакио Доди (59') •Докю Жереми
Хейн Карл-Якоб•Баранов Никита•Тамм Йоонас•Метс Кароль• 41'Паскочи Максим•Пикк Артур•Кяйт Маттиас•Поом Маркус46' (Шейн Рокко Роберт (46') •Васильев Константин60' (Тунёв Георгий (60') •Оямаа Хенрик60' (Синявский Василий (60') •Аниер Хенри67' (Зенёв Сергей (67')
12 сентября. Стадион "им. короля Бодуэна".
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