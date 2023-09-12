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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Бельгии забила 5 мячей эстонцам

12 Сентября 2023 • 23:39 Комментировать
Бельгия
5:0
Эстония
окончен

В отборочном матче Евро-2024 сборная Бельгии играла дома против эстонцев и легко добилась своего, забив два мяча к 18-й минуте. Ян Вертонген и Леандро Троссар быстро обеспечили комфортный задел. Сразу после перерыва метко пробивал Ромелу Лукаку - дубль всего за две минуты. Точку в концовке поставил Шарль де Кетеларе - 5:0.

Бельгийцы продолжают лидировать и опережают Австрию по доппоказателям. Соперник - последний.

Протокол игры  
Бельгия5:0Эстония
(1:0) Вертонген Ян4'  
(2:0) Троссар Леандро18'  
(3:0) Лукаку Ромелу56'  
(4:0) Лукаку Ромелу58'  
(5:0) Де Кетеларе Шарль88'  
Кастельс КоэнКастань Тимоти 66' (Сике Уго ( 66') Вертонген Ян 84' (Дебаст Зено ( 84') Фас ВаутТеате АртурМангаля ОрельОнана АмадуКарраско Янник 59' (Опенда Лои ( 59') Троссар Леандро 66' (Де Кетеларе Шарль ( 66'  70') Лукаку Ромелу 59' (Лукебакио Доди ( 59') Докю Жереми
Запасные: Селс МатцДеман ОливьеТилеманс ЮриБачуайи МишиКамински ТомасАль-Дахиль АминБакайоко Жоан
Хейн Карл-ЯкобБаранов НикитаТамм ЙоонасМетс Кароль  41'Паскочи МаксимПикк АртурКяйт МаттиасПоом Маркус 46' (Шейн Рокко Роберт ( 46') Васильев Константин 60' (Тунёв Георгий ( 60') Оямаа Хенрик 60' (Синявский Василий ( 60') Аниер Хенри 67' (Зенёв Сергей ( 67')
Запасные: Кууск МяртенПеэтсон РасмусМиллер МартинСорга ЭрикКалласте КенИгонен МатвейТамм АлексВаллнер Карл-Андре
12 сентября. Стадион "им. короля Бодуэна".

 

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