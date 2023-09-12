Сборная Бельгии забила 5 мячей эстонцам

В отборочном матче Евро-2024 сборная Бельгии играла дома против эстонцев и легко добилась своего, забив два мяча к 18-й минуте. Ян Вертонген и Леандро Троссар быстро обеспечили комфортный задел. Сразу после перерыва метко пробивал Ромелу Лукаку - дубль всего за две минуты. Точку в концовке поставил Шарль де Кетеларе - 5:0.

Бельгийцы продолжают лидировать и опережают Австрию по доппоказателям. Соперник - последний.