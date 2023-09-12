Бельгия - Эстония: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Сборные Бельгии и Эстонии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бельгия - Эстония
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Протокол игры
|(1:0) Вертонген Ян4'
Кастельс Коэн•Кастань Тимоти•Вертонген Ян•Фас Ваут•Теате Артур•Мангаля Орель•Онана Амаду•Карраско Янник•Троссар Леандро•Лукаку Ромелу•Докю Жереми
Хейн Карл-Якоб•Баранов Никита•Тамм Йоонас•Метс Кароль•Паскочи Максим•Пикк Артур•Кяйт Маттиас•Поом Маркус•Васильев Константин•Оямаа Хенрик•Аниер Хенри
12 сентября. Стадион "им. короля Бодуэна".
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