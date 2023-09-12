Вертонген проведёт 150-й матч за сборную Бельгии

Центральный защитник «Андерлехта» Ян Вертонген сегодня достигнет отметки в 150 матчей за национальную команду.

36-летний футболист попал в стартовый состав «красных дьяволов» на поединок против сборной Эстонии, который пройдёт в рамках отборочной стадии чемпионата Европы – 2024. Именно Вертонген является рекордсменом сборной Бельгии по количеству сыгранных матчей, и сегодня центрбек первым среди всех бельгийцев покорит показатель в 150 игр на международном уровне. Дебют игрока в составе национальной команды состоялся в июня далёкого 2007 года.

Ян Вертонген выступает за «Андерлехт» с прошлого года. Ранее он представлял «Бенфику», «Тоттенхэм» и «Аякс».