​Наставник Северной Ирландии: «У нас смена поколений»

Сборная Северной Ирландии провела очередной разочаровывающий матч, она уступила дома Казахстану, пропустив в конце игры. Наставник североирландской сборной Майкл О'Нил объясняет регресс команды сменой поколений.

- У нас есть талантливая молодежь, что вселяет в меня оптимизм. Но от них сейчас многое требовать нельзя. Нам нужны и наши ветераны, сейчас важно, чтобы они выступали как можно дольше. Ситуация такова, что сейчас нам не хватает хороших игроков, отсюда и такие выступления, - сокрушается наставник североирландской сборной, слова которого цитирует BBC Sport.