Северная Ирландия - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Северной Ирландии и Казахстана проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Северная Ирландия - Казахстан
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Протокол игры
Пикок-Фаррелл Бэйли•Макнейр Пэдди•Эванс Джонни•Каткарт Крейг•Хьюм Трай•Маккэнн Алистер•Чарльз Ши•Сэвилл Джордж•Томпсон Джордан•Прайс Айзек•Чарльз Дион
Шацкий Игорь•Быстров Марат•Марочкин Александр•Алип Нуралы•Габышев Михаил•Вороговский Ян•Зайнутдинов Бактиёр•Бейсебеков Абзал•Тагыберген Асхат•Оразов Рамазан•Самородов Максим
19 июня. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).
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