Сборная Казахстана вырвала победу у Северной Ирландии, Дания снова не победила

Сборные Словении и Дании провели упорный матч четвертого тура квалификации чемпионата Европы. Гости больше владели мячом, но по моментам не имели перевеса. В первом тайме стороны обменялись голами Андража Шпорара и Расмуса Хёйлунна.

Команды Северной Ирландии и Казахстана сыграли очень осторожно, ударов в створ почти не было. И все же в самой концовке Абат Аймбетов прорвался по центру и результативно пробил (1:0).

Словения и Дания делят третье место, а вот Казахстан с финнами лидируют.