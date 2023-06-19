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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Казахстана вырвала победу у Северной Ирландии, Дания снова не победила

19 Июня 2023 • 23:41 Комментировать
Словения
1:1
Дания
окончен

Сборные Словении и Дании провели упорный матч четвертого тура квалификации чемпионата Европы. Гости больше владели мячом, но по моментам не имели перевеса. В первом тайме стороны обменялись голами Андража Шпорара и Расмуса Хёйлунна.

Команды Северной Ирландии и Казахстана сыграли очень осторожно, ударов в створ почти не было. И все же в самой концовке Абат Аймбетов прорвался по центру и результативно пробил (1:0).

Словения и Дания делят третье место, а вот Казахстан с финнами лидируют.

Протокол игры  
Словения1:1Дания
(1:0) Шпорар Андраж25'  
  42'Хёйлунн Расмус (1:1)
Видовшек МатевжКарничник ЗанБрекало Давид  75'Бийол ЯкаЯнжа ЭрикСтоянович ПетарГнезда-Черин АдамЭлшник ТимиМлакар Ян 90' (Вербич Беньямин ( 90') Шпорар Андраж 81' (Випотник Жан ( 81') Сеско Бенджамин
Запасные: Турк МартинЛоврич СандиДркушич ВаняЧрнигой ДоменЗахович ЛукаБлажич МихаЗайц МихаЦелар ЖанБелек ВидБалковец Юре
Шмейхель КасперКристенсен АндреасКьяер СимонЙоргенсен Матиас Занка  69'Бах АлександрХёйбьерг Пьер-ЭмильЭриксен КристианСтрюгер-Ларсен Йенс 84' (Кристиансен Виктор ( 84') Сков-Ольсен Андреас 71' (Поульсен Юссуф ( 71') Хёйлунн Расмус 71' (Брайтвайт Мартин ( 71') Винд Йонас 59' (Дамсгор Миккель ( 59')
Запасные: Биллинг ФилипРённов ФредерикАндерсен ЙоакимЛиндстрём ЙесперКристенсен РасмусЙенсен МатиасЮлманд МортенХермансен Мадс
19 июня. Стадион "Стожице" (Любляна).
Протокол игры 
Северная Ирландия0:1Казахстан
  88' Аймбетов Абат (0:1)
Пикок-Фаррелл Бэйли  Макнейр Пэдди  Эванс Джонни   63' (Макменамин Конор (   63' Каткарт Крейг  Хьюм Трай  Маккэнн Алистер   71' (Тэйлор Дейл (   71' Чарльз Ши  Сэвилл Джордж   66'  Томпсон Джордан   84' (Браун Киарон (   84' Прайс Айзек  Чарльз Дион   72' (Лэйвери Шейн (   72')
Запасные: Госс Шон  Доннелли Аарон  Саутвуд Люк  Лэйн Пэдди  Маршалл Каллум  Хазард Конор  Джонстон Карл
Шацкий Игорь  Быстров Марат  Марочкин Александр  Алип Нуралы   67'  Габышев Михаил   68' (Скворцов Лев (   68' Вороговский Ян  Зайнутдинов Бактиёр   74' (Куат Исламбек (   74' Бейсебеков Абзал  Тагыберген Асхат   70'   81' (Астанов Эльхан (   81' Оразов Рамазан   81' (Тапалов Еркин (   81' Самородов Максим   81' (Аймбетов Абат (   81')
Запасные: Устименко Данил  Ерланов Темирлан  Досмагамбетов Тимур  Швырев Вячеслав  Шайзада Бекхан  Кенесов Арман  Малый Сергей
 19 июня. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).

 

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Сборная Словении Сборная Северной Ирландии Сборная Дании Сборная Казахстана
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