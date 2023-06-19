Сборная Казахстана вырвала победу у Северной Ирландии, Дания снова не победила

Сборные Словении и Дании провели упорный матч четвертого тура квалификации чемпионата Европы. Гости больше владели мячом, но по моментам не имели перевеса. В первом тайме стороны обменялись голами Андража Шпорара и Расмуса Хёйлунна.
Команды Северной Ирландии и Казахстана сыграли очень осторожно, ударов в створ почти не было. И все же в самой концовке Абат Аймбетов прорвался по центру и результативно пробил (1:0).
Словения и Дания делят третье место, а вот Казахстан с финнами лидируют.
Протокол игры
|(1:0) Шпорар Андраж25'
|42'Хёйлунн Расмус (1:1)
Видовшек Матевж•Карничник Зан•Брекало Давид• 75'Бийол Яка•Янжа Эрик•Стоянович Петар•Гнезда-Черин Адам•Элшник Тими•Млакар Ян90' (Вербич Беньямин (90') •Шпорар Андраж81' (Випотник Жан (81') •Сеско Бенджамин
Шмейхель Каспер•Кристенсен Андреас•Кьяер Симон•Йоргенсен Матиас Занка• 69'Бах Александр•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Эриксен Кристиан•Стрюгер-Ларсен Йенс84' (Кристиансен Виктор (84') •Сков-Ольсен Андреас71' (Поульсен Юссуф (71') •Хёйлунн Расмус71' (Брайтвайт Мартин (71') •Винд Йонас59' (Дамсгор Миккель (59')
19 июня. Стадион "Стожице" (Любляна).
Протокол игры
|88' Аймбетов Абат (0:1)
Пикок-Фаррелл Бэйли • Макнейр Пэдди • Эванс Джонни 63' ( Макменамин Конор ( 63') • Каткарт Крейг • Хьюм Трай • Маккэнн Алистер 71' ( Тэйлор Дейл ( 71') • Чарльз Ши • Сэвилл Джордж • 66'Томпсон Джордан 84' ( Браун Киарон ( 84') • Прайс Айзек • Чарльз Дион 72' ( Лэйвери Шейн ( 72')
Запасные: Госс Шон • Доннелли Аарон • Саутвуд Люк • Лэйн Пэдди • Маршалл Каллум • Хазард Конор • Джонстон Карл
Шацкий Игорь • Быстров Марат • Марочкин Александр • Алип Нуралы • 67'Габышев Михаил 68' ( Скворцов Лев ( 68') • Вороговский Ян • Зайнутдинов Бактиёр 74' ( Куат Исламбек ( 74') • Бейсебеков Абзал • Тагыберген Асхат 70' 81' ( Астанов Эльхан ( 81') • Оразов Рамазан 81' ( Тапалов Еркин ( 81') • Самородов Максим 81' ( Аймбетов Абат ( 81')
Запасные: Устименко Данил • Ерланов Темирлан • Досмагамбетов Тимур • Швырев Вячеслав • Шайзада Бекхан • Кенесов Арман • Малый Сергей
19 июня. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).
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