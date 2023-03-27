Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Майкл О'Нил: «Конечно, разочарован таким результатом»

27 Марта 2023 • 05:13 Комментировать
Северная Ирландия
0:1
Финляндия
окончен

Сборная Северной Ирландии проиграла во втором туре отборочного турнира к чемпионату Европы, уступив не самой сильной финской команде с минимальным счетом, и наставник команды Майкл О'Нил поделился своими ощущениями после такой неудачи.

- Я разочарован итогами игры, но в нашей игре было много положительного. Пропустили, в общем-то, глупый гол. Жаль, что не удалось воспользоваться нашими шансами, они были. Мы старались отыграться, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.

В третьем туре сборная Северной Ирландии сразится на выезде с датчанами, но это случится уже в середине июня. 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Северной Ирландии Майкл О-Нил
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Сан-Бернарду Сан-Бернарду
Мирасол Мирасол
0
0
16.00 1.04 27.00
Видео
26.03.23 в 22:00
Соксим АС
Доурадос АС Доурадос АС
Видео
26.03.23 в 22:00
Чападао Чападао
Ивиньема
Видео
Окончен после пенальти
Итабаяна Итабаяна
Фалкон
1
1
Видео
Окончен
Лобос УЛЬМКС
Симарронес-2 Симарронес-2
1
0
Видео
27.03.23 в 02:00
Пионерос Канкун Пионерос Канкун
Ураканес Искальи
Видео
27.03.23 в 11:00
Фарерские острова (до 17 лет) (жен) Фарерские острова (до 17 лет) (жен)
Молдова (до 17 лет) (жен) Молдова (до 17 лет) (жен)
Видео
Отменен
Северная Ирландия (до 17 лет) (жен) Северная Ирландия (до 17 лет) (жен)
Армения (до 17 лет) (жен) Армения (до 17 лет) (жен)
0
0
Видео
27.03.23 в 16:00
Греция (до 17 лет) (жен) Греция (до 17 лет) (жен)
Литва (до 17 лет) (жен) Литва (до 17 лет) (жен)
Видео
27.03.23 в 16:00
Кариба Кариба
Булавайо Чифс
Видео
27.03.23 в 20:00
Варегг
Фюллингсдален
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Марта
06:02 · Чемпионат Европы 2024
Наставник финской сборной: «Наверное, нам чуть повезло»
05:20 · Италия. Серия А
Ибрагимович получил травму в расположении сборной Швеции
05:13 · Чемпионат Европы 2024
​Майкл О'Нил: «Конечно, разочарован таким результатом»
04:12 · Италия. Серия А
Костич получил травму в расположении сборной Сербии
03:47 · Чемпионат Европы 2024
Роналду продолжает обновлять свой рекорд
26 Марта
23:49 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Северной Ирландии дома уступила финнам
23:47 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Казахстана прокомментировал победу над датчанами
23:45 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Словакии не испытала проблем с боснийцами
23:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Португалии шесть раз огорчила соперников из Люксембурга 1
23:43 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Италии экспериментальным составом разобралась с мальтийцами
21:17 · Чемпионат Европы 2024
Словения на классе победила Сан-Марино, Исландия уничтожила Лихтенштейн
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Мальта - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Люксембург - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:6
20:43 · Чемпионат Европы 2024
Ирландия – Франция: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 27 марта 2023
20:33 · Чемпионат Европы 2024
Нидерланды – Гибралтар: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 27 марта 2023
Все новости