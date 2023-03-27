​Майкл О'Нил: «Конечно, разочарован таким результатом»

Сборная Северной Ирландии проиграла во втором туре отборочного турнира к чемпионату Европы, уступив не самой сильной финской команде с минимальным счетом, и наставник команды Майкл О'Нил поделился своими ощущениями после такой неудачи.

- Я разочарован итогами игры, но в нашей игре было много положительного. Пропустили, в общем-то, глупый гол. Жаль, что не удалось воспользоваться нашими шансами, они были. Мы старались отыграться, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.

В третьем туре сборная Северной Ирландии сразится на выезде с датчанами, но это случится уже в середине июня.