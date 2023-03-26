Сборная Северной Ирландии дома уступила финнам

В группе Н квалификации чемпионата Европы турнирная ситуация весьма запутанная. Сборная Северной Ирландии не смогла добыть вторую победу подряд и дома уступила финнам (0:1). Решающей стала атака на 28-й минуте, Теэму Пукки доставил мяч Беньямину Кялльману, который его остановил, после чего метко пробил.
Протокол игры
|28'Кялльман Беньямин (0:1)
Пикок-Фаррелл Бэйли•Брэдли Конор•Баллард Дэниэл50' (Мадженнис Джош (50') •Каткарт Крейг•Браун Киарон•Чарльз Ши70' (Прайс Айзек (70') •Льюис Джамал•Макнейр Пэдди•Вашингтон Конор69' (Уайт Гэвин (69') •Томпсон Джордан79' (Сэвилл Джордж (79') •Чарльз Дион 74'
Градецки Лукаш•Алхо Николай87' (Похьянпало Йоэль (87') •Вяйсянен Лео•Иванов Роберт•Йенсен Ричард 48'52' (Пелтола Матти (52') •Сухонен Ансси70' (Соири Пюрю (70') • 90'Лод Робин•Камара Глен•Шуллер Расмус•Кялльман Беньямин87' (Тейлор Роберт (87') •Пукки Теэму70' (Форсс Маркус (70')
26 марта. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).
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