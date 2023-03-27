Наставник финской сборной: «Наверное, нам чуть повезло»

Финская сборная реабилитировалась за неудачный старт отборочной кампании к чемпионату Европы 2024 года, после поражения в первом туре ей удалось выиграть у североирландцев с минимальным счетом. Наставник команды Маркку Канерва заявил, что гордится своими футболистами:

- Я очень доволен тремя очками. Игра была плотной, как я и ожидал. Особенно во втором тайме. Северная Ирландия давила на нас, нам удалось выстоять. Может, нам чуть повезло, но я горжусь ребятами, - цитирует слова Канервы BBC Sport.

В первом туре отборочного цикла финны, напомним, проиграли датчанам со счетом 1:3.