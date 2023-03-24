Сборная Дании дожала финнов, у Хёйлунна хет-трик

Сборная Дании начала квалификацию Евро-2024 непростым матчем против финнов. В середине первого тайма Александр Бах доставил мяч в штрафную, и Расмус Хёйлунн здорово сыграл у ворот на опережение. Финны отбивались на протяжении всего поединка и уповали на контригру. Именно так и удалось восстановить паритет, стремительная комбинация, и Оливер Антман реализовал выход один на один. Хёйлунн не реализовал выход один на один, Йоаким Меле выстрелил издали в перекладину. В итоге датчанам улыбнулась удача в конце поединка. Угловой, мяч пометался у ворот, и Хёйлунн направил его в цель. На 90-й минуте датчанин вовсе оформил хет-трик - 3:1.