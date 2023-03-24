Сборная Дании дожала финнов, у Хёйлунна хет-трик

Сборная Дании начала квалификацию Евро-2024 непростым матчем против финнов. В середине первого тайма Александр Бах доставил мяч в штрафную, и Расмус Хёйлунн здорово сыграл у ворот на опережение. Финны отбивались на протяжении всего поединка и уповали на контригру. Именно так и удалось восстановить паритет, стремительная комбинация, и Оливер Антман реализовал выход один на один. Хёйлунн не реализовал выход один на один, Йоаким Меле выстрелил издали в перекладину. В итоге датчанам улыбнулась удача в конце поединка. Угловой, мяч пометался у ворот, и Хёйлунн направил его в цель. На 90-й минуте датчанин вовсе оформил хет-трик - 3:1.
Протокол игры
|(1:0) Хёйлунн Расмус21'
|54'Антман Оливер (1:1)
|(2:1) Хёйлунн Расмус82'
|(3:1) Хёйлунн Расмус90'
Шмейхель Каспер•Бах Александр•Кьяер Симон•Кристенсен Андреас18' (Нельссон Виктор (18') •Меле Йоаким 18'65' (Стрюгер-Ларсен Йенс (65') •Норгор Кристиан• 49'Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Йенсен Матиас77' (Винд Йонас (77') •Дамсгор Миккель65' (Дарами Мохаммед (65') •Брайтвайт Мартин77' (Биллинг Филип (77') •Хёйлунн Расмус
Градецки Лукаш•Алхо Николай•Вяйсянен Лео•Иванов Роберт•Йенсен Ричард73' (Оллила Туомас (73') • 78'Лод Робин73' (Форсс Маркус (73') •Кайринен Каан•Камара Глен•Антман Оливер 33'72' (Сухонен Ансси (72') •Похьянпало Йоэль•Пукки Теэму
23 марта. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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