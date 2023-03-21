Тренер сборной Дании: «Кристенсен – один из лучших защитников в мире»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался об игре центрального защитника Андреаса Кристенсена.

26-летний игрок показывает уверенную игру в составе «Барселоны», и рулевой датской национальной команды не удивлён успехами центрбека: «Кристенсен – один из лучших центральных защитников в мире, если не лучший. Тренируя на клубном уровне, я бы даже не задумывался о выборе, если бы он выступал в моей команде», – цитирует издание AS Юльманна.

Андреас Кристенсен провёл 25 матчей за «Барселону» в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей.

23 марта сборная Дании сыграет против Финляндии в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024.