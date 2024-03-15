Кто достанется «Астон Вилле»: Рассказываем о жеребьёвке Лиги конференций

В пятницу пройдёт жеребьёвка оставшейся части плей-офф Лиги конференций. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет материал, в котором присматривается к деталям предстоящего мероприятия.

Когда и где пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка Лиги конференций стартует 15 марта в 16:00 по московскому времени. Мероприятие будет проходить в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Следить за жеребьёвкой во всех красках можно будет на страницах портала LiveResult – там будет организована текстовая трансляция.

Кто участвует

В Лиге конференций – третьем по рангу клубном турнире УЕФА – борьбу продолжают восемь команд из семи стран. Да, только одну страна в четвертьфинале представят две команды. И этой страной, как ни странно, является Греция, делегировавшая ПАОК и «Олимпиакос».

Также борьбу за трофей Лиги Европы продолжают «Астон Вилла» (Англия), «Фиорентина» (Италия), «Лилль» (Франция), «Фенербахче» (Турция), «Брюгге» (Бельгия) и «Виктория» (Чехия).

Участники 1/4 финала Лиги конференций Астон Вилла ПАОК Фиорентина Олимпиакос Лилль Брюгге Фенербахче Виктория Пльзень

Процедура жеребьёвки

Для начала стоит сказать, что с четвертьфинальной стадии жеребьёвка всех еврокубковых турниров, включая Лигу конференций, является открытой. Никаких ограничений не предусмотрено, то есть пары могут сформировываться даже из представителей одной страны.

Пятничная жеребьёвка Лиги конференций начнётся с процесса формирования пар 1/4 финала. Всё просто: шарики с названиями команд будут поочерёдно доставать из общей корзины, и так быстро будут формироваться пары. Какая команда в рамках пары в жеребьёвке выпадет первой, та и проведёт первую игру дома.

На втором этапе состоится жеребьёвка полуфинальной стадии. Для неё будет корзина с четырьмя шарами: «Победитель четвертьфинала 1», «Победитель четвертьфинала 2» и так далее. Путём нехитрой процедуры с доставанием этих шариков станет ясно, кто на кого попадает в 1/2 финала.

В конце нас ждёт жеребьёвка финала, в которой просто определят, победитель какой части сетки будет номинальным хозяином поля в финальной битве.

Интриги

Главным фаворитом Лиги конференций является «Астон Вилла». Команда Унаи Эмери на предыдущей стадии выбила «Аякс» и теперь ждёт имя следующего соперника. Наверняка никто не хочет попасть на англичан уже в четвертьфинале.

Также можно отметить «Фиорентину». В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги конференций, где проиграла «Вест Хэму». На этот раз итальянцы рассчитывают завоевать европейский трофей.

Фанатам из России наверняка интересно, кто достанется ПАОКу – за греческую команду играет полузащитник Магомед Оздоев.

Когда пройдут матчи

В завершении укажем даты, на которые запланированы матчи Лиги конференций. Первые четвертьфинальные игры состоятся 11 апреля, а ответные – 18 апреля. Первые полуфиналы пройдут 2 мая, а ответные – 9 мая. Финальная битва за кубок Лиги конференций пройдёт 29 мая на стадионе «АЕК Арена» в Афинах.

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Подготовил Александр Тихий.