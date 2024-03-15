Известны все четвертьфиналисты Лиги конференций

В Лиге конференций – третьем по рангу клубном турнире УЕФА – завершилась стадия 1/8 финала. По её итогам восемь команд завоевали путёвки в четвертьфинал. Этот список выглядит так:

«Фенербахче», «Фиорентина», ПАОК, «Виктория» Пльзень, «Астон Вилла», «Брюгге», «Лилль», «Олимпиакос».

Самое интересное, что только одну страну в четвертьфинале представит более одной команды. И речь о Греции! Борьбу за трофей Лиги конференций продолжают греческие ПАОК и «Олимпиакос».

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций стартует в пятницу, 15 марта, в 16:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги Европы является «Вест Хэм».