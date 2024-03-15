«Олимпиакос» забил 6 мячей «Маккаби» Тель-Авив в ответ на домашний разгром в прошлом матче

«Маккаби» Тель-Авив и «Олимпиакос» провели уникальный ответный матч 1/8 финала Лиги конференций. Израильтяне победили неделю назад в гостях со счётом 4:1, а сегодня провалились на нейтральном поле в Сербии. Уже на 10-й минуте Даниэл Поденсе забил первый мяч, а Костас Фортунис результативно завершил контратаку после корнера у своих ворот. Греки выполнили задачу-минимум на 45-й минуте, это Аюб эль-Кааби забил головой - 3:0.
Эран Захави размочил счет с пенальти. В ответ эль-Кааби забил ножницам.
Снова 1:4 - это овертайм. Сразу после возобновления игры Стеван Йоветич забил пятый мяч греков. Вскоре Юссеф эль-Араби стал автором шестого гола.
«Олимпиакос» совершил настоящий подвиг и стал последним участником 1/4 финала Лиги конференций.
Протокол игры
|10'Поденсе Даниэл (0:1)
|36'Фортунис Костас (0:2)
|45'Эль-Кааби Аюб (0:3)
|(1:3) Захави Эран57'
|65'Эль-Кааби Аюб (1:4)
|93'Йоветич Стеван (1:5)
|103'Эль-Араби Юссеф (1:6)
Машпати Рои•Шахар Идо91' (Коэн Авишай (91') •Нахмиас Идан•Саборит Энрик•Ревиво Рой113' (Давидзаде Офир (113') • 97'Перец Дор•Ван Оверем Йорис74' (Тургеман Дор (74') •Каничовски Габи•Давида Ошер 70'108' (Бондосо Кико (108') •Захави Эран•Милсон14' (Битон Дан (14'Коэн Йонатан108')
Цолакис Костас•Марсело Родиней106' (Кини Марин (106') •Рецос Панайотис•Карму Давид•Ортега Франсиско•Эссе Сантьяго•Орта Андре82' (Йоветич Стеван (82') •Шикинью Франциску•Фортунис Костас 82'95' (Масурас Гиоргос (95') •Эль-Кааби Аюб88' (Эль-Араби Юссеф (88') •Поденсе Даниэл 97'103' (Иборра Висенте (103')
14 марта. Стадион "ТСК Арена".
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