«Олимпиакос» забил 6 мячей «Маккаби» Тель-Авив в ответ на домашний разгром в прошлом матче

«Маккаби» Тель-Авив и «Олимпиакос» провели уникальный ответный матч 1/8 финала Лиги конференций. Израильтяне победили неделю назад в гостях со счётом 4:1, а сегодня провалились на нейтральном поле в Сербии. Уже на 10-й минуте Даниэл Поденсе забил первый мяч, а Костас Фортунис результативно завершил контратаку после корнера у своих ворот. Греки выполнили задачу-минимум на 45-й минуте, это Аюб эль-Кааби забил головой - 3:0.

Эран Захави размочил счет с пенальти. В ответ эль-Кааби забил ножницам.

Снова 1:4 - это овертайм. Сразу после возобновления игры Стеван Йоветич забил пятый мяч греков. Вскоре Юссеф эль-Араби стал автором шестого гола.

«Олимпиакос» совершил настоящий подвиг и стал последним участником 1/4 финала Лиги конференций.