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«Олимпиакос» забил 6 мячей «Маккаби» Тель-Авив в ответ на домашний разгром в прошлом матче

15 Марта 2024 • 01:39 Комментировать
Маккаби Тель-Авив
1:6
Олимпиакос

«Маккаби» Тель-Авив и «Олимпиакос» провели уникальный ответный матч 1/8 финала Лиги конференций. Израильтяне победили неделю назад в гостях со счётом 4:1, а сегодня провалились на нейтральном поле в Сербии. Уже на 10-й минуте Даниэл Поденсе забил первый мяч, а Костас Фортунис результативно завершил контратаку после корнера у своих ворот. Греки выполнили задачу-минимум на 45-й минуте, это Аюб эль-Кааби забил головой - 3:0.

Эран Захави размочил счет с пенальти. В ответ эль-Кааби забил ножницам.

Снова 1:4 - это овертайм. Сразу после возобновления игры Стеван Йоветич забил пятый мяч греков. Вскоре Юссеф эль-Араби стал автором шестого гола.

«Олимпиакос» совершил настоящий подвиг и стал последним участником 1/4 финала Лиги конференций.

Протокол игры  
Маккаби Тель-Авив1:6Олимпиакос
  10'Поденсе Даниэл (0:1)
  36'Фортунис Костас (0:2)
  45'Эль-Кааби Аюб (0:3)
(1:3) Захави Эран57'  
  65'Эль-Кааби Аюб (1:4)
  93'Йоветич Стеван (1:5)
  103'Эль-Араби Юссеф (1:6)
Машпати РоиШахар Идо 91' (Коэн Авишай ( 91') Нахмиас ИданСаборит ЭнрикРевиво Рой 113' (Давидзаде Офир ( 113'  97') Перец ДорВан Оверем Йорис 74' (Тургеман Дор ( 74') Каничовски ГабиДавида Ошер  70' 108' (Бондосо Кико ( 108') Захави ЭранМилсон 14' (Битон Дан ( 14'Коэн Йонатан 108')
Запасные: Голаса ЭйялЛюккассен ДеррикБалтакса МатанТененбаум ДаниэльКарзев ЭденМоскера Орландо
Цолакис КостасМарсело Родиней 106' (Кини Марин ( 106') Рецос ПанайотисКарму ДавидОртега ФрансискоЭссе СантьягоОрта Андре 82' (Йоветич Стеван ( 82') Шикинью ФранцискуФортунис Костас  82' 95' (Масурас Гиоргос ( 95') Эль-Кааби Аюб 88' (Эль-Араби Юссеф ( 88') Поденсе Даниэл  97' 103' (Иборра Висенте ( 103')
Запасные: Пападоудис АтанасиосРичардс ОмарПасхалакис АлександросКарвалью ЖоауНтои Андреас-Ричардос
14 марта. Стадион "ТСК Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Маккаби Тель-Авив

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