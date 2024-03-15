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«Брюгге» разорвал оборону «Молде» и шагнул в следующий раунд

15 Марта 2024 • 00:55 Комментировать
Брюгге
3:0
Молде
окончен

В ответной встрече 1/8 финала Лиги конференций «Брюгге» пытался отыграть гандикап в один гол у «Молде». Бельгийцы неустанно атаковали и не позволяли противнику бить по воротам. Ферран Ютгла создал первый момент на 31-й минуте, пробив головой в штангу. Он же на 45-й минуте ассистировал Андреасу Скову-Ольсену - 1:0. Сразу после перерыва хавбек оформил дубль, здорово стрельнув издали. На 70-й минуте хозяева провели комбинацию, которую завершил Михал Скораш - 3:0. Бельгийцы - в следующей стадии.

Протокол игры  
Брюгге3:0Молде
(1:0) Сков-Ольсен Андреас45'  
(2:0) Сков-Ольсен Андреас48'  
(3:0) Скораш Михал70'  
Миньоле СимонКюйпер Максим  88'Ордоньес ХоэльМехеле БрэндонМейер БьорнСков-Ольсен Андреас 67' (Скораш Михал ( 67') Ванакен ХансРафаэль ОнедикаВетлесен Уго 84' (Нильсен Каспер ( 84') Родригеш ТьягоЮтгла Ферран 84' (Нуса Антонио ( 84')
Запасные: Баланта ЭдерБарбера ВикторСпилеерс ЙорнеОдои ДенисЯккерс НординСаббе Кириани
Петерсен Оливер  20'Эйванн КасперХагельскьер АндерсХёуген КристофферЛиннес МартинХестад Эйрик 84' (Нихейм Густав ( 84') Дели Матс МёллерКоса Маркус АндреасЛовик Матиас 67' (Стеневик Халлдор ( 67') Гульбрандсен Фредрик  88'Бериша Ветон 24' (Эриксен Кристиан I ( 24')
Запасные: Эдегор НикласКарлстрём ЯкобЮберг-Ховланд Леон-РобинБакке Йохан
14 марта. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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