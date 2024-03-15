«Брюгге» разорвал оборону «Молде» и шагнул в следующий раунд

В ответной встрече 1/8 финала Лиги конференций «Брюгге» пытался отыграть гандикап в один гол у «Молде». Бельгийцы неустанно атаковали и не позволяли противнику бить по воротам. Ферран Ютгла создал первый момент на 31-й минуте, пробив головой в штангу. Он же на 45-й минуте ассистировал Андреасу Скову-Ольсену - 1:0. Сразу после перерыва хавбек оформил дубль, здорово стрельнув издали. На 70-й минуте хозяева провели комбинацию, которую завершил Михал Скораш - 3:0. Бельгийцы - в следующей стадии.
Протокол игры
|(1:0) Сков-Ольсен Андреас45'
|(2:0) Сков-Ольсен Андреас48'
|(3:0) Скораш Михал70'
Миньоле Симон•Кюйпер Максим• 88'Ордоньес Хоэль•Мехеле Брэндон•Мейер Бьорн•Сков-Ольсен Андреас67' (Скораш Михал (67') •Ванакен Ханс•Рафаэль Онедика•Ветлесен Уго84' (Нильсен Каспер (84') •Родригеш Тьяго•Ютгла Ферран84' (Нуса Антонио (84')
Петерсен Оливер• 20'Эйванн Каспер•Хагельскьер Андерс•Хёуген Кристоффер•Линнес Мартин•Хестад Эйрик84' (Нихейм Густав (84') •Дели Матс Мёллер•Коса Маркус Андреас•Ловик Матиас67' (Стеневик Халлдор (67') •Гульбрандсен Фредрик• 88'Бериша Ветон24' (Эриксен Кристиан I (24')
14 марта. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).
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