«Брюгге» разорвал оборону «Молде» и шагнул в следующий раунд

В ответной встрече 1/8 финала Лиги конференций «Брюгге» пытался отыграть гандикап в один гол у «Молде». Бельгийцы неустанно атаковали и не позволяли противнику бить по воротам. Ферран Ютгла создал первый момент на 31-й минуте, пробив головой в штангу. Он же на 45-й минуте ассистировал Андреасу Скову-Ольсену - 1:0. Сразу после перерыва хавбек оформил дубль, здорово стрельнув издали. На 70-й минуте хозяева провели комбинацию, которую завершил Михал Скораш - 3:0. Бельгийцы - в следующей стадии.