ПАОК перевыполнил задачу, забив 5 мячей загребскому «Динамо»

После 0:2 в Загребе у ПАОКа были не самые лучшие шансы на проход хорватского «Динамо», но греки сыграли здорово. Баба Рахман открыл счет ударом головой с нескольких метров. Петар Сучич блокировал попытку Костаса Кулиеракиса, но мяч срикошетил в сетку. Еще до перерыва Льямас Брэндон ударом головой сделал счет разгромным - 3:0.

Ходжа Арбер сразу после перерыва сократил отставание гостей. Кулиеракис забил и без рикошета, после подачи углового - 4:1. В концовке Андрия Живкович с пенальти поставил точку, забив пятый мяч. ПАОК - в четвертьфинале.