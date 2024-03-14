ПАОК перевыполнил задачу, забив 5 мячей загребскому «Динамо»

После 0:2 в Загребе у ПАОКа были не самые лучшие шансы на проход хорватского «Динамо», но греки сыграли здорово. Баба Рахман открыл счет ударом головой с нескольких метров. Петар Сучич блокировал попытку Костаса Кулиеракиса, но мяч срикошетил в сетку. Еще до перерыва Льямас Брэндон ударом головой сделал счет разгромным - 3:0.
Ходжа Арбер сразу после перерыва сократил отставание гостей. Кулиеракис забил и без рикошета, после подачи углового - 4:1. В концовке Андрия Живкович с пенальти поставил точку, забив пятый мяч. ПАОК - в четвертьфинале.
Протокол игры
|(1:0) Баба Абдул-Рахман27'
|(2:0) Сучич Петар34'
|(3:0) Брэндон Льямас42'
|49'Ходжа Арбер (3:1)
|(4:1) Кулиеракис Костас73'
|(5:1) Живкович Андрия88'
Котарски Доминик•Виейринья78' (Хонни Кастро (78') •Кедзёра Томаш•Кулиеракис Костас• 60'Баба Абдул-Рахман•Шваб Штефан81' (Оздоев Магомед (81') •Мейте Суалихо•Живкович Андрия•Константелиас Янис77' (Саматта Мбвана (77') •Тайсон Фреда67' (Десподов Кирилл (67') •Брэндон Льямас77' (Мург Томас (77')
Невистич Иван•Ристовски Стефан•Берноэр Максим•Теофил-Катерин Кевин•Перкович Мауро80' (Огивара Такуя (80') • 90'Сучич Петар80' (Куленович Сандро (80') •Мишич Йосип• 87'Шпикич Дарио74' (Канеко Такуро (74') •Батурина Мартин• 14'Ходжа Арбер80' (Видович Габриэль (80') •Петкович Бруно
14 марта. Стадион "Тумба" (Салоники).
Бан пользователя