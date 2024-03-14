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ПАОК перевыполнил задачу, забив 5 мячей загребскому «Динамо»

14 Марта 2024 • 22:44 Комментировать
ПАОК
5:1
Динамо Загреб

После 0:2 в Загребе у ПАОКа были не самые лучшие шансы на проход хорватского «Динамо», но греки сыграли здорово. Баба Рахман открыл счет ударом головой с нескольких метров. Петар Сучич блокировал попытку Костаса Кулиеракиса, но мяч срикошетил в сетку. Еще до перерыва Льямас Брэндон ударом головой сделал счет разгромным - 3:0.

Ходжа Арбер сразу после перерыва сократил отставание гостей. Кулиеракис забил и без рикошета, после подачи углового - 4:1. В концовке Андрия Живкович с пенальти поставил точку, забив пятый мяч. ПАОК - в четвертьфинале.

Протокол игры  
ПАОК5:1Динамо Загреб
(1:0) Баба Абдул-Рахман27'  
(2:0) Сучич Петар34'  
(3:0) Брэндон Льямас42'  
  49'Ходжа Арбер (3:1)
(4:1) Кулиеракис Костас73'  
(5:1) Живкович Андрия88'  
Котарски ДоминикВиейринья 78' (Хонни Кастро ( 78') Кедзёра ТомашКулиеракис Костас  60'Баба Абдул-РахманШваб Штефан 81' (Оздоев Магомед ( 81') Мейте СуалихоЖивкович АндрияКонстантелиас Янис 77' (Саматта Мбвана ( 77') Тайсон Фреда 67' (Десподов Кирилл ( 67') Брэндон Льямас 77' (Мург Томас ( 77')
Запасные: Цимас СтефаносЖивкович ЖивкоАнтонио МаркосПанайоту ПанайотисТалихманидис ХристосЦиггарас Теохарис
Невистич ИванРистовски СтефанБерноэр МаксимТеофил-Катерин КевинПеркович Мауро 80' (Огивара Такуя ( 80'  90') Сучич Петар 80' (Куленович Сандро ( 80') Мишич Йосип  87'Шпикич Дарио 74' (Канеко Такуро ( 74') Батурина Мартин  14'Ходжа Арбер 80' (Видович Габриэль ( 80') Петкович Бруно
Запасные: Халилович ТиборЗагорац ДаниэльЦветко ИванВрбанчич ЛукаШутало БошкоКларин ДорианЖивкович Морено
14 марта. Стадион "Тумба" (Салоники).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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