Риера: У Егора Пруцева фантастический потенциал

Наставник словенского «Целе» Альберт Риера высказался об игре российского полузащитника Егора Пруцева в матче Лиги конференций против «Маккаби» из Тель-Авива.

«У Пруцева фантастический потенциал. Он способен успешно играть на четырех атакующих позициях», — заявил испанский специалист, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По его мнению, хавбек принесёт большую пользу словенскому коллективу в нынешнем сезоне.

Напомним, что Егор Пруцев выступает за «Целе» на правах аренды из «Црвены Звезды», куда россиянин перешёл в 2022 году. В первом матче квалификации Лиги конференций словенский клуб уступил «Маккаби» со счётом 1:4.