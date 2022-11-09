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Лига конференций

Ванхазебрук считает, что матч с «Карабахом» будет трудным

09 Ноября 2022 • 01:52 Комментировать
Гент
4:0
Мольде
окончен

Главный тренер бельгийского «Гента» Хейн Ванхазебрук прокомментировал попадание на азербайджанский «Карабах» в плей-офф Лиги конференций.

«Было довольно много дальних поездок, все со временем в пути от 4:30 до 5 часов», - цитирует Ванхазебрука GBeNeFN.

Специалист считает, что поединок с командой из Азербайджана будет не из лёгких.

Бельгийская и азербайджанская команды встретятся в феврале будущего года. В Лиге конференция «Гент» сумел занять второе место в группе с «Юргорденом», «Мольде» и «Шемрок Роверс». «Карабах» расположился на третьей строчке Лиги Европы в группе с «Фрайбургом», «Нантом» и «Олимпиакосом».

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Евро-Футбол.Ру,
Гент Карабах Хейн Ванхазебрук Лига конференций
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