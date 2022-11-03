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Лига конференций

«Днепр-1» не смог отобрать первое место у АЗ

03 Ноября 2022 • 22:41 Комментировать
АЗ Алкмар
2:1
Днепр-1
окончен

«Днепр-1» гостил у АЗ в матче заключительного тура Лиги конференций. Украинцев устраивала только победа над лидером, которая изначально оценивалась как маловероятное событие. Тем не менее, у «Днепра» были шансы. На гол Йенса Одгора уже на восьмой минуте он ответил ударом Артёма Довбика в конце первого тайма. Тем не менее, Вангелис Павлидис снял все вопросы на 87-й минуте - 2:1. «Днепр-1» прошел в плей-офф со второго места.

Протокол игры  
АЗ Алкмар2:1Днепр-1
(1:0) Одгор Йенс8'  
  40'Довбик Артём (1:1)
(2:1) Павлидис Вангелис87'  
Верхюлст ХобиХацидиакос ПантелисБёкема СэмДеккер Максим 46' (Павлидис Вангелис ( 46') Керкез МилошРейндерс Тиджани 89' (Копмейнерс Пер ( 89') Де Вит Дани  69'Класи Йорди 89' (Базур Рихедли ( 89') Сугавара ЮкинариОдгор Йенс 65' (Лахдо Майкель ( 65') Карлссон Йеспер III 65' (Ван Бредероде Мирон ( 65')
Запасные: Бюрместер ЗикоБараси ЮсуфВестервелд СемMees de WitВиндаль-Йенсен Петер
Макс ВалефАдамюк ВладимирСваток АлександрСарапий ЭдуардГабриэль Даль Тое Бусанелло  58'Валентин Рубчинский 85' (Когут Игорь ( 85') Бабенко РусланНазаренко Александр 89' (Никита Кононов ( 89') Пихалёнок АлександрХамаче ЯнисДовбик Артём
Запасные: Юрчук ВалерийYakiv KinareykinРыбак ВладиславЛогинов Сергей
03 ноября. Стадион "АФАС" (Алкмаар).

 

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АЗ Алкмаар Днепр-1
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