«Днепр-1» не смог отобрать первое место у АЗ

«Днепр-1» гостил у АЗ в матче заключительного тура Лиги конференций. Украинцев устраивала только победа над лидером, которая изначально оценивалась как маловероятное событие. Тем не менее, у «Днепра» были шансы. На гол Йенса Одгора уже на восьмой минуте он ответил ударом Артёма Довбика в конце первого тайма. Тем не менее, Вангелис Павлидис снял все вопросы на 87-й минуте - 2:1. «Днепр-1» прошел в плей-офф со второго места.