«Днепр-1» не смог отобрать первое место у АЗ

«Днепр-1» гостил у АЗ в матче заключительного тура Лиги конференций. Украинцев устраивала только победа над лидером, которая изначально оценивалась как маловероятное событие. Тем не менее, у «Днепра» были шансы. На гол Йенса Одгора уже на восьмой минуте он ответил ударом Артёма Довбика в конце первого тайма. Тем не менее, Вангелис Павлидис снял все вопросы на 87-й минуте - 2:1. «Днепр-1» прошел в плей-офф со второго места.
Протокол игры
|(1:0) Одгор Йенс8'
|40'Довбик Артём (1:1)
|(2:1) Павлидис Вангелис87'
Верхюлст Хоби•Хацидиакос Пантелис•Бёкема Сэм•Деккер Максим46' (Павлидис Вангелис (46') •Керкез Милош•Рейндерс Тиджани89' (Копмейнерс Пер (89') •Де Вит Дани• 69'Класи Йорди89' (Базур Рихедли (89') •Сугавара Юкинари•Одгор Йенс65' (Лахдо Майкель (65') •Карлссон Йеспер III65' (Ван Бредероде Мирон (65')
Макс Валеф•Адамюк Владимир•Сваток Александр•Сарапий Эдуард•Габриэль Даль Тое Бусанелло• 58'Валентин Рубчинский85' (Когут Игорь (85') •Бабенко Руслан•Назаренко Александр89' (Никита Кононов (89') •Пихалёнок Александр•Хамаче Янис•Довбик Артём
03 ноября. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
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