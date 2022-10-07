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Лига конференций

Мойес: «Игроки сделали разницу»

07 Октября 2022 • 01:52 Комментировать
Андерлехт
0:1
Вест Хэм
окончен

Английский «Вест Хэм» продолжает выступать без потерь в своей группе в Лиге конференций. В третьем туре группового этапа «Вест Хэм» встречался с главным соперником по группе, бельгийским «Андерлехтом», одержав победу с минимальным преимуществом. Успех своей команды прокомментировал шотландский специалист Дэвид Мойес.

- Наконец-то у нас есть команда, в которой можно менять игроков и стиль, когда потребуется. Игроки делают разницу. Флинн Даунс был лучшим на поле сегодня, он многое решил, - цитирует Мойеса BT Sport.

Через неделю команды встретятся снова в рамках четвертого тура, но на сей раз уже в Лондоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Вест Хэм Дэвид Мойес
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