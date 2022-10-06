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«Днепр-1» не смог обыграть «Вадуц»

06 Октября 2022 • 21:40 Комментировать
Днепр-1
2:2
Вадуц
окончен

В третьем туре Лиги Европы «Днепр-1» принимал аутсайдеров группы, «Вадуц». Уже на пятой минуте Артём Довбик открыл счет, но развить свой успех украинцы не смогли. Уже на старте второго тайма они проигрывали сопернику. Впрочем, в концовке Александр Пихалёнок вырвал для «Днепра-1» ничью - 2:2.

Протокол игры  
Днепр-12:2Вадуц
(1:0) Довбик Артём5'  
  26'Fabio Fehr (1:1)
  47'Гассер Седрик (1:2)
(2:2) Пихалёнок Александр78'  
Макс ВалефАдамюк Владимир 46' (Горбунов Сергей Олегович ( 46') Eduard SarapiyСваток Александр  90'Габриэль Даль Тое БусанеллоБабенко РусланВалентин Рубчинский 62' (Громов Артём ( 62') Гуцуляк Алексей 46' (Бланко Доминго ( 46'  65') Пихалёнок АлександрХамаче Янис 46' (Лучкевич Валерий ( 46'Танчик Владимир 50') Довбик Артём
Запасные: Юрчук ВалерийНазаренко АлександрНикита КононовРыбак ВладиславЛогинов СергейБалули ФаресКогут Игорь
Чанде ДжионГассер СедрикGabriel IsikLars TraberУльрих ДариоFabio Fehr 90' (Anthony Goelzer ( 90') Фоссо Райан  67'Гаич Милан II 72' (Джокич Деян ( 72'  83') Чичек Тунахан 72' (Хаслер Николас ( 72') Сасере Франклин 72' (Elmin Rastoder ( 72') Зуттер Мануэль 82' (Anes Omerovic ( 82'  87')
Запасные: Иодис КевинTim Tiado OehriЛюхингер ЗимонДжемайли АрбенитДобрас КристианMerlin HadziGabriel Foser
06 октября. Стадион "Kosice Football Arena".

 

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