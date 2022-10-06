«Днепр-1» не смог обыграть «Вадуц»

В третьем туре Лиги Европы «Днепр-1» принимал аутсайдеров группы, «Вадуц». Уже на пятой минуте Артём Довбик открыл счет, но развить свой успех украинцы не смогли. Уже на старте второго тайма они проигрывали сопернику. Впрочем, в концовке Александр Пихалёнок вырвал для «Днепра-1» ничью - 2:2.