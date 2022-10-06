«Днепр-1» не смог обыграть «Вадуц»

В третьем туре Лиги Европы «Днепр-1» принимал аутсайдеров группы, «Вадуц». Уже на пятой минуте Артём Довбик открыл счет, но развить свой успех украинцы не смогли. Уже на старте второго тайма они проигрывали сопернику. Впрочем, в концовке Александр Пихалёнок вырвал для «Днепра-1» ничью - 2:2.
Протокол игры
|(1:0) Довбик Артём5'
|26'Fabio Fehr (1:1)
|47'Гассер Седрик (1:2)
|(2:2) Пихалёнок Александр78'
Макс Валеф•Адамюк Владимир46' (Горбунов Сергей Олегович (46') •Eduard Sarapiy•Сваток Александр• 90'Габриэль Даль Тое Бусанелло•Бабенко Руслан•Валентин Рубчинский62' (Громов Артём (62') •Гуцуляк Алексей46' (Бланко Доминго (46') • 65'Пихалёнок Александр•Хамаче Янис46' (Лучкевич Валерий (46'•Танчик Владимир50') •Довбик Артём
Чанде Джион•Гассер Седрик•Gabriel Isik•Lars Traber•Ульрих Дарио•Fabio Fehr90' (Anthony Goelzer (90') •Фоссо Райан• 67'Гаич Милан II72' (Джокич Деян (72') • 83'Чичек Тунахан72' (Хаслер Николас (72') •Сасере Франклин72' (Elmin Rastoder (72') •Зуттер Мануэль82' (Anes Omerovic (82') 87'
06 октября. Стадион "Kosice Football Arena".
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