«Пюник» уверенно обыграл «Слован»

«Пюник» провёл домашний матч против «Слована» в Лиге конференций и отпраздновал победу со счётом 2:0. В конце первого тайма армяне сделали решающий задел благодаря метким попыткам Артака Дашяна и Юсуфа Отубаньо.
Протокол игры
|(1:0) Дашян Артак35'
|(2:0) Отубаньо Юсуф37'
Юрченко Давид (Карасюк Роман (74') •Вакуленко Сергей•Гонсалес Александр73' (Карлос Джуниор II (73') •Братков Антон•Милькович Александр• 45'Кочук Евгений•Дашян Артак•Отубаньо Юсуф66' (Петросян Греник (66') •Арутюнян Оганес88' (Гарегинян Юрий (88') •Коваленко Михаил Вадимович• 38'Авагян Артур
Хован Адриан•Кашия Гурам•Абена Минти•Вернон де Марко76' (Ловат Лукас (76') •Пощек Лукаш66' (Грнчар Давид (66') •Куцка Юрай60' (Чаврич Александр (60') •Уче Агбо46' (Рамирес Эрик (46') •Змрхаль Яромир46' (Мустафич Ален (46') •Барсегян Тигран• 25'Шапоньич Иван• 82'Чакветадзе Георгий
15 сентября. Стадион "Стадион футбольной академии".
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