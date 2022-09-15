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Лига конференций

​Форма «Сивасспора» потерялась в аэропорту перед матчем Лиги конференций

 
15 Сентября 2022 • 19:57 Комментировать
ЧФР Клуж
0:1
Сивасспор
1 2.02 X 3.25 2 4.00
2-й тайм

«Сивасспор» в четверг проводит гостевой матч второго тура группового этапа Лиги конференций против «ЧФР Клуж». Футболистам турецкой команды пришлось выходить на поле в альтернативном комплекте формы. Дело в том, что сумки с основной формой «Сивасспора» были потеряны в румынском аэропорту. Поиски сумок не принесли результатов. Об этом рассказывает пресс-служба клуба из Турции.

Лига конференций – третий по рангу клубный турнир УЕФА, который запустили в прошлом году. Первым обладателем трофея Лиги конференций стала «Рома», которая в майском финале турнира обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0.  

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ЧФР КЛУЖ СИВАССПОР
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Идет 60 минута Пюник 2:0 Слован Братислава
Идет 59 минута АЗ Алкмаар 1:1 Вадуц
Идет 47 минута ЧФР Клуж 0:1 Сивасспор 2.02 3.25 4.00
Идет 47 минута Жальгирис 0:0 Базель
Идет 59 минута Гент 2:0 Шемрок Роверс 1.25 5.80 12.00
Идет 48 минута Славия Прага 3:2 ФК Балкани
Идет 56 минута Аполлон 0:3 Днепр-1
Идет 53 минута Юргорден 2:1 Мольде
15.09  22:00 РФШ Рига ... Хартс 2.95 3.30 2.46
15.09  22:00 Силькеборг ... Вест Хэм 5.20 4.10 1.63
15.09  22:00 Кёльн ... Словацко 1.27 6.00 10.00
15.09  22:00 ФКСБ ... Андерлехт 2.80 3.35 2.55
15.09  22:00 Хапоэль Беэр-Шева ... Вильярреал 5.20 3.90 1.66
15.09  22:00 Партизан ... Ницца 2.85 3.35 2.49
15.09  22:00 Истанбул Башакшехир ... Фиорентина 2.70 3.25 2.70
15.09  22:00 Лех ... Аустрия Вена 2.07 3.60 3.50
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