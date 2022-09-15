​Форма «Сивасспора» потерялась в аэропорту перед матчем Лиги конференций

«Сивасспор» в четверг проводит гостевой матч второго тура группового этапа Лиги конференций против «ЧФР Клуж». Футболистам турецкой команды пришлось выходить на поле в альтернативном комплекте формы. Дело в том, что сумки с основной формой «Сивасспора» были потеряны в румынском аэропорту. Поиски сумок не принесли результатов. Об этом рассказывает пресс-служба клуба из Турции.

Лига конференций – третий по рангу клубный турнир УЕФА, который запустили в прошлом году. Первым обладателем трофея Лиги конференций стала «Рома», которая в майском финале турнира обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0.