Моуринью заявил, что стал менее эгоистичным

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу клуба в Лиге конференций.

Моуринью сказал журналисту Альфредо Педулле, что он стал таким человеком, который больше живет для людей, чем для самого себя. Лига конференций заставила испытать новые эмоции, которых раньше никогда не было, этот турнир можно сравнить с Лигой чемпионов.

«Рома» в финале Лиги конференций одолела нидерландский «Фейеноорд» со счетом 1:0. В чемпионате Италии команда заняла лишь шестое место по итогам сезона 2021/22.

Ранее появилась информация о том, что Жозе Моуринью может возглавить французский «ПСЖ».