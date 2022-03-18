«Фейеноорд» вышел в 1/4 финала Лиги Конференций

Нидерландский «Фейеноорд» переиграл сербский «Партизан» и во втором матче противостояния, забив три мяча. На это белградцы смогли ответить только одним голом.
В результате голландцы пробились в 1/4 финала Лиги конференций, европейские же выступления «Партизана» в текущем сезоне подошли к концу.
Протокол игры
|(1:0) Дессерс Сириль45'
|(2:0) Нелсон Райс59'
|61'Гомеш Рикарду (2:1)
|(3:1) Линссен Брайан90'
Марсиано Офир•Хендрикс Рамон•Сенеси Маркос•Гертрейда Лютсхарел•Кекчю Оркун•Эурснес Фредрик•Тоорнстра Йенс•Тиль Гус•Синистерра Луис•Нелсон Райс•Дессерс Сириль
Стеванович Неманья•Урошевич Слободан•Саничанин Синиша•Милетич Неманья•Лутовац Александар•Здьелар Саша•Евтович Марко•Йойич Милош•Маркович Лазар•Мениг Квинси•Гомеш Рикарду
17 марта. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).