«Фейеноорд» вышел в 1/4 финала Лиги Конференций

Нидерландский «Фейеноорд» переиграл сербский «Партизан» и во втором матче противостояния, забив три мяча. На это белградцы смогли ответить только одним голом.

В результате голландцы пробились в 1/4 финала Лиги конференций, европейские же выступления «Партизана» в текущем сезоне подошли к концу.