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Лига конференций

«Фейеноорд» вышел в 1/4 финала Лиги Конференций

18 Марта 2022 • 01:01 Комментировать
Фейеноорд
3:1
Партизан
окончен

Нидерландский «Фейеноорд» переиграл сербский «Партизан» и во втором матче противостояния, забив три мяча. На это белградцы смогли ответить только одним голом.

В результате голландцы пробились в 1/4 финала Лиги конференций, европейские же выступления «Партизана» в текущем сезоне подошли к концу.

Протокол игры  
Фейеноорд 3:1Партизан
(1:0) Дессерс Сириль45'   
(2:0) Нелсон Райс59'   
  61'Гомеш Рикарду (2:1)
(3:1) Линссен Брайан90'   
Марсиано ОфирХендрикс РамонСенеси МаркосГертрейда ЛютсхарелКекчю ОркунЭурснес ФредрикТоорнстра ЙенсТиль ГусСинистерра ЛуисНелсон РайсДессерс Сириль
Запасные: Валк СимБенита МимеирхельЛинссен БрайанТроос ТейнХендрикс ЙорритЯнсен ТейсДжаханбакш АлирезаХартьес ЛеннардКляйн МайкВалемарк Патрик
Стеванович НеманьяУрошевич СлободанСаничанин СинишаМилетич НеманьяЛутовац АлександарЗдьелар СашаЕвтович МаркоЙойич МилошМаркович ЛазарМениг КвинсиГомеш Рикарду
Запасные: Лукач МиланЖивкович МаркоПавлович ЛазарПопович АлександарХолендер ФилипБаждар СамедТерзич НиколаОстоич БоянСмилянич МиланЙович Неманья
17 марта. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Фейеноорд Партизан
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