«Карабах» упустил победу в матче с «Омонией», «Алашкерт» проиграл в пятый раз

Представители постсоветского пространства по-разному сыграли свои матчи. «Карабах», ведущий борьбу за первое место в группе Лиги конференций, сражался против кипрской «Омонии», почти полчаса играл в большинстве и на 88-й минуте забил, казалось, победный гол, но соперник спасся - 2:2. «Карабах» делит первое место с «Базелем» (по 11 очков).

«Алашкерт» проиграл в пятом матче кряду, уступив ХИКу (0:1).