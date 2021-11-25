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Лига конференций

«Карабах» упустил победу в матче с «Омонией», «Алашкерт» проиграл в пятый раз

25 Ноября 2021 • 22:43 Комментировать
Карабах
2:2
Омония
окончен

Представители постсоветского пространства по-разному сыграли свои матчи. «Карабах», ведущий борьбу за первое место в группе Лиги конференций, сражался против кипрской «Омонии», почти полчаса играл в большинстве и на 88-й минуте забил, казалось, победный гол, но соперник спасся - 2:2. «Карабах» делит первое место с «Базелем» (по 11 очков).

«Алашкерт» проиграл в пятом матче кряду, уступив ХИКу (0:1).

Протокол игры  
Карабах 2:2 Омония
    43' Дюриш Михал (0:1)
(1:1) Псалтис Парис 49'    
(2:1) Андраде Патрик 88'    
    90' Гомес Хорди (2:2)
Магомедалиев Шахрудин Медведев Максим Байрамов Турал Медина Кевин Гараев Гара Зубир Абделла Озобич Филип Кади Андраде Патрик Гусейнов Аббас Ваджи Ибраима
Запасные: Мамедов Рахиль Джафаргулиев Эльвин Алиев Замиг Ибрахимли Исмаил Рамазанов Амин Шейдаев Рамиль Гурбанлы Муса Мустафазаде Бахлул Вешович Марко Гулиев Нихад Балаев Эмил
Узохо Фрэнсис Ланг Адам Кику Франсишку   66' Панайоту Николас Псалтис Парис Ботеак Эрик Харалампус Харалампос Асименос Андреас Дюриш Михал Захариу Панайотис Какулис Андроникос
Запасные: Папулис Фотис Ционис Маринос Лойзу Лойзос Лекьякс Ян Хоразка Кацпер Атьемвен Айяйи Евангелу Андреас Дискеруд Миккел Абдуллахи Шеху Губочан Томаш Гомес Хорди
25 ноября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
Протокол игры  
ХИК 1:0 Алашкерт
(1:0) Танака Атому 48'    
Кето Хуго О'Шоунесси Даниэль Мурильо Луис-Карлос Тенхо Миро Морен Валттери Таварес Силва Жаир Лингман Лукас Браун Дэвид Риски Роопе Валенчич Филип Танака Атому
Запасные: Вяянянен Сантери Олусанья Антони Хостикка Сантери Samuel Anini Jr. Джалу Бубакар Johannes Yli-Kokko Коуассиви-Бениссан Кевин Риски Рику Халсти Маркус Elmo Henriksson Пелтола Матти Casper Terho
Чанчаревич Огньен Камета Тьяго Восканян Тарон Кадио Дидье Крючков Владислав Батиста Вангу Едигарян Артак Папикян Агван Григорян Артак II Милинкович Марко Эмбало Хосе
Запасные: Никсон Дарланио Юрченко Давид Глишич Александар Болевич Деян Безекур Винсент Овсепян Румян Джеймс
25 ноября. Стадион "Bolt Arena".

 

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окончен Слован Братислава 0:0 ПАОК
окончен Славия Прага 2:2 Фейеноорд
окончен Ренн 3:3 Витесс
окончен Карабах 2:2 Омония
окончен ХИК 1:0 Алашкерт
окончен Мура 2:1 Тоттенхэм
окончен Линкольн 0:4 Копенгаген
Идет 9 минута Маккаби Тель-Авив 0:0 ЛАСК 2.1 3.5 3.25
Идет 9 минута Анортосис 0:0 Гент 4.6 3.8 1.69
Идет 9 минута Будё-Глимт 0:0 ЦСКА София
Идет 9 минута Раннерс 0:0 ЧФР Клуж 1.9 3.45 3.9
Идет 9 минута Рома 0:0 Заря 1.17 7 14
Идет 8 минута Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар 3.8 3.8 1.84
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