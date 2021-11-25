«Карабах» упустил победу в матче с «Омонией», «Алашкерт» проиграл в пятый раз

Представители постсоветского пространства по-разному сыграли свои матчи. «Карабах», ведущий борьбу за первое место в группе Лиги конференций, сражался против кипрской «Омонии», почти полчаса играл в большинстве и на 88-й минуте забил, казалось, победный гол, но соперник спасся - 2:2. «Карабах» делит первое место с «Базелем» (по 11 очков).
«Алашкерт» проиграл в пятом матче кряду, уступив ХИКу (0:1).
Протокол игры
|43' Дюриш Михал (0:1)
|(1:1) Псалтис Парис 49'
|(2:1) Андраде Патрик 88'
|90' Гомес Хорди (2:2)
Магомедалиев Шахрудин • Медведев Максим • Байрамов Турал • Медина Кевин • Гараев Гара • Зубир Абделла • Озобич Филип • Кади • Андраде Патрик • Гусейнов Аббас • Ваджи Ибраима
Запасные: Мамедов Рахиль • Джафаргулиев Эльвин • Алиев Замиг • Ибрахимли Исмаил • Рамазанов Амин • Шейдаев Рамиль • Гурбанлы Муса • Мустафазаде Бахлул • Вешович Марко • Гулиев Нихад • Балаев Эмил
Узохо Фрэнсис • Ланг Адам • Кику Франсишку • 66'Панайоту Николас • Псалтис Парис • Ботеак Эрик • Харалампус Харалампос • Асименос Андреас • Дюриш Михал • Захариу Панайотис • Какулис Андроникос
Запасные: Папулис Фотис • Ционис Маринос • Лойзу Лойзос • Лекьякс Ян • Хоразка Кацпер • Атьемвен Айяйи • Евангелу Андреас • Дискеруд Миккел • Абдуллахи Шеху • Губочан Томаш • Гомес Хорди
25 ноября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
Протокол игры
|(1:0) Танака Атому 48'
Кето Хуго • О'Шоунесси Даниэль • Мурильо Луис-Карлос • Тенхо Миро • Морен Валттери • Таварес Силва Жаир • Лингман Лукас • Браун Дэвид • Риски Роопе • Валенчич Филип • Танака Атому
Чанчаревич Огньен • Камета Тьяго • Восканян Тарон • Кадио Дидье • Крючков Владислав • Батиста Вангу • Едигарян Артак • Папикян Агван • Григорян Артак II • Милинкович Марко • Эмбало Хосе
Запасные: Никсон Дарланио • Юрченко Давид • Глишич Александар • Болевич Деян • Безекур Винсент • Овсепян Румян • Джеймс
25 ноября. Стадион "Bolt Arena".