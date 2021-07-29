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Лига конференций УЕФА

«Спартак» поздравил Тиля с хет-триком

29 Июля 2021 • 23:36 Комментировать
Фейеноорд
3:2
Дрита
окончен
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Московский «Спартак» отреагировал на результативное выступление своего полузащитника Гуса Тиля в матче Лиги конференций.

Арендованный «Фейеноордом» полузащитник наделал шуму в Европе. 23-летний нидерландский атакующий полузащитник помог своей нынешней команде обыграть дома «Дриту» из Косово со счётом 3:2. Все три мяча роттердамцев авторства Тиля. Благодаря этому успеху представитель Эредивизие шагнул в третий раунд отбора Лиги конференций.

Пресс-служба «Спартак» поздравила Гуса Тиля с отличным перформансом, опубликовав соответствующий твит.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Гус Тиль
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