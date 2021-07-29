«Спартак» поздравил Тиля с хет-триком

Московский «Спартак» отреагировал на результативное выступление своего полузащитника Гуса Тиля в матче Лиги конференций.

Арендованный «Фейеноордом» полузащитник наделал шуму в Европе. 23-летний нидерландский атакующий полузащитник помог своей нынешней команде обыграть дома «Дриту» из Косово со счётом 3:2. Все три мяча роттердамцев авторства Тиля. Благодаря этому успеху представитель Эредивизие шагнул в третий раунд отбора Лиги конференций.

Пресс-служба «Спартак» поздравила Гуса Тиля с отличным перформансом, опубликовав соответствующий твит.