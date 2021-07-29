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Лига конференций УЕФА

«Рубин» и «Сочи» узнали соперников по Лиге конференций

29 Июля 2021 • 23:24 Комментировать
Suduva/Rakow Czestochowa
...
Рубин
05.08 19:00
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Сегодня состоялись ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций. Польский «Ракув» по сумме двух встреч одолел литовский клуб «Судува». Стоит также отметить, что оба матча закончились вничью 0:0. Всё решилось благодаря серии пенальти, где сильнее оказалась польская команда.

Таким образом, стал известен соперник казанского «Рубина». Первый матч пройдёт на выезде пятого августа, a 12 числа команды померятся силами в России.

Соперником «Сочи» стал сербский «Партизан», который во втором квалификационном раунде дважды обыграл словацкий ДАК (1:0 и 2:0). Первый матч состоится в России.

Важным является тот факт, что это первый в истории футбола розыгрыш Лиги конференций.


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Рубин Лига конференций Ракув
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