«Рубин» и «Сочи» узнали соперников по Лиге конференций

Сегодня состоялись ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций. Польский «Ракув» по сумме двух встреч одолел литовский клуб «Судува». Стоит также отметить, что оба матча закончились вничью 0:0. Всё решилось благодаря серии пенальти, где сильнее оказалась польская команда.

Таким образом, стал известен соперник казанского «Рубина». Первый матч пройдёт на выезде пятого августа, a 12 числа команды померятся силами в России.

Соперником «Сочи» стал сербский «Партизан», который во втором квалификационном раунде дважды обыграл словацкий ДАК (1:0 и 2:0). Первый матч состоится в России.

Важным является тот факт, что это первый в истории футбола розыгрыш Лиги конференций.