«Торпедо-БелАЗ», «Динамо-Брест» и «Петрокуб» проиграли, БАТЭ победил в Грузии

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22 Июля 2021, 22:00,
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Белорусские клубы неудачно провели матчи второго квалифай-раунда Лиги конференций.
«Торпедо-БелАЗ» проиграло на выезде «Копенгагену» (1:4), забив свой единственный мяч в самом конце. По похожему сценарию брестское «Динамо» уступило чешской «Виктории» - 1:2. А вот поздний гол Николая Сигневича позволил БАТЭ одолеть на выезде «Динамо» из Батуми. Молдавский «Петрокуб» проиграл на своем поле «Сивасспору» - 0:1.
Протокол игры
|(1:0) Фальк Расмус 43'
|(2:0) Вильчек Камиль 46'
|(3:0) Вильчек Камиль 62'
|(4:0) Винд Жонас 65'
|90' Fabricio Oya (4:1)
Грабара Камил • Дикс Кевин • Хочолава Давид • Кристансен Виктор • Бойлесен Николай • Фальк Расмус • Зека Карлос • Лерагер Лукас • Биэл Пеп • Дарами Мохаммед • Вильчек Камиль
Запасные: Йонссон Карл-Йохан • Бенгтссон Пьер • Нельссон Виктор • Анкерсен Петер • Хёйлунн Расмус • Грютебуст Стен • Винд Жонас • Ойконому Мариос • Фишер Виктор • Стаге Йенс
Бушма Владимир • Яшин Дмитрий Валерьевич • Бурко Игорь • Устинов Виталий • Астахов Эрнест • Аусси Алан • Габовда Юрий • Макаров Анатолий • Павлюковец Юрий • Кленьё Павел • Антилевский Дмитрий
22 июля. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
Протокол игры
|(1:0) Шулц Павел 22'
|(2:0) Каша Филип 33'
|79' Шестюк Александр (2:1)
Грушка Алеш • Гибш Матей • Фальта Шимон • Брабец Якуб • Каша Филип • Москейра Джон • Главаты Михал • Modou NDiaye • Кайамба Жоэль • Богёйль Жан-Давид • Шулц Павел
Запасные: Качер Мирослав • Хори Томаш • Чермак Алеш • Кожелуг Жозеф • Marian Tvrdon • Ба-Луа Адриэль • Матейка Лукаш • Ржезник Радим • Пахлопник Ондржей • Перница Лудек
Степанов Роман • Аффи Янн • Слабашевич Артур • Щербо Владимир • Ясюкевич Владислав • Тихоновский Сергей • Олехнович Эдгар • Беленький Станислав • Седько Павел • Шаповал Сергей • Денисенко Артём
Запасные: Лынько Сергей • Милютин Вадим • Ануфриев Александр • Шестюк Александр • Журневич Василий • Орешкевич Ярослав • Усеня Сергей
22 июля.
Протокол игры
|Динамо Батуми
|0:1
|БАТЭ
|83' Сигневич Николай (0:1)
Купатадзе Лазаре • Азаров Ираклий • Азацкий Александр • Чабрадзе Григол • Кобахидзе Мамука • Алтунашвили Сандро • Тейди Бенжамин • Джигаури Джамбул • Мамучашвили Владимир • Фламарион • Панцулая Георгий
Чичкан Антон • Филипович Александар • Нечаев Данила • Володько Максим • Филипович Яков • Яблонский Евгений • Карасёв Павел • Нехайчик Павел • Умаров Шохбоз • Милич Неманья • Сигневич Николай
22 июля.
Протокол игры
|17' Османпаша Джанер (0:1)
Мейра Микаэл • Дуанла Дональо • Потырнике Максим • Эфрос Штефан • Ревенко Иоан-Кэлин • Жардан Ион • Богачук Виктор • Плэтикэ Михаил • Амброс Владимир • Плэтикэ Сергиу • Йосипой Мариус
Запасные: Бежан Александр • Котогой Корнелиу • Влас Александр • Санду Константин • Мостовей Игорь • Розгонюк Артём • Гульчак Вадим
Вурал Али Шашал • Огюз Ахмет • Чифтчи Угюр • Гутас Димитрис • Османпаша Джанер • Кофи Исаак • Йилмаз Сефа • Арслан Хакан • Кайоде Оларенваджу • Энрике Педро • Фахир Файсал
Запасные: Emre Satilmis • Йилдирим Муаммер • Джеймс Леке • Феликс Хорхе • Ятабаре Мустафа • Кесгин Керем • Алтынай Корай • Эрдал Зия
22 июля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: БАТЭ, Торпедо-Белаз, Динамо-Брест, Петрокуб