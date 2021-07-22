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«Торпедо-БелАЗ», «Динамо-Брест» и «Петрокуб» проиграли, БАТЭ победил в Грузии

22 Июля 2021, 22:00,

Белорусские клубы неудачно провели матчи второго квалифай-раунда Лиги конференций.

«Торпедо-БелАЗ» проиграло на выезде «Копенгагену» (1:4), забив свой единственный мяч в самом конце. По похожему сценарию брестское «Динамо» уступило чешской «Виктории» - 1:2.  А вот поздний гол Николая Сигневича позволил БАТЭ одолеть на выезде «Динамо» из Батуми. Молдавский «Петрокуб» проиграл на своем поле «Сивасспору» - 0:1.

Протокол игры  
Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ
(1:0) Фальк Расмус 43'    
(2:0) Вильчек Камиль 46'    
(3:0) Вильчек Камиль 62'    
(4:0) Винд Жонас 65'    
    90' Fabricio Oya (4:1)
Грабара Камил Дикс Кевин Хочолава Давид Кристансен Виктор Бойлесен Николай Фальк Расмус Зека Карлос Лерагер Лукас Биэл Пеп Дарами Мохаммед Вильчек Камиль
Запасные: Йонссон Карл-Йохан Бенгтссон Пьер Нельссон Виктор Анкерсен Петер Хёйлунн Расмус Грютебуст Стен Винд Жонас Ойконому Мариос Фишер Виктор Стаге Йенс
Бушма Владимир Яшин Дмитрий Валерьевич Бурко Игорь Устинов Виталий Астахов Эрнест Аусси Алан Габовда Юрий Макаров Анатолий Павлюковец Юрий Кленьё Павел Антилевский Дмитрий
Запасные: Одеойби Самуэль Николаевич Никита Fabricio Oya Denis Gruzhevskiy Кириленко Кирилл Монтейру Матеус Абрамович Евгений Антилевский Алексей Премудров Кирилл Кухарчик Илья
22 июля. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
Протокол игры  
Виктория Пльзень 2:1 Динамо-Брест
(1:0) Шулц Павел 22'    
(2:0) Каша Филип 33'    
    79' Шестюк Александр (2:1)
Грушка Алеш Гибш Матей Фальта Шимон Брабец Якуб Каша Филип Москейра Джон Главаты Михал Modou NDiaye Кайамба Жоэль Богёйль Жан-Давид Шулц Павел
Запасные: Качер Мирослав Хори Томаш Чермак Алеш Кожелуг Жозеф Marian Tvrdon Ба-Луа Адриэль Матейка Лукаш Ржезник Радим Пахлопник Ондржей Перница Лудек
Степанов Роман Аффи Янн Слабашевич Артур Щербо Владимир Ясюкевич Владислав Тихоновский Сергей Олехнович Эдгар Беленький Станислав Седько Павел Шаповал Сергей Денисенко Артём
Запасные: Лынько Сергей Милютин Вадим Ануфриев Александр Шестюк Александр Журневич Василий Орешкевич Ярослав Усеня Сергей
22 июля.
Протокол игры  
Динамо Батуми 0:1 БАТЭ
    83' Сигневич Николай (0:1)
Купатадзе Лазаре Азаров Ираклий Азацкий Александр Чабрадзе Григол Кобахидзе Мамука Алтунашвили Сандро Тейди Бенжамин Джигаури Джамбул Мамучашвили Владимир Фламарион Панцулая Георгий
Запасные: Никабадзе Георгий Маргвелашвили Гаги Саного Вамара Giorgi Zaria Манджгаладзе Гиули Алавидзе Михаил Шиндагоридзе Лаша Гагошидзе Малхаз Наваловский Георгий Тевдорадзе Валериан Гаприндашвили Торнике
Чичкан Антон Филипович Александар Нечаев Данила Володько Максим Филипович Яков Яблонский Евгений Карасёв Павел Нехайчик Павел Умаров Шохбоз Милич Неманья Сигневич Николай
Запасные: Василевич Илья Носко Алексей Бордачёв Максим Кудравец Андрей Волков Сергей II Супранович Никита Копитович Борис Юсов Дмитрий Бессмертный Дмитрий Дергачев Вячеслав
22 июля.
Протокол игры  
Петрокуб 0:1 Сивасспор
    17' Османпаша Джанер (0:1)
Мейра Микаэл Дуанла Дональо Потырнике Максим Эфрос Штефан Ревенко Иоан-Кэлин Жардан Ион Богачук Виктор Плэтикэ Михаил Амброс Владимир Плэтикэ Сергиу Йосипой Мариус
Запасные: Бежан Александр Котогой Корнелиу Влас Александр Санду Константин Мостовей Игорь Розгонюк Артём Гульчак Вадим
Вурал Али Шашал Огюз Ахмет Чифтчи Угюр Гутас Димитрис Османпаша Джанер Кофи Исаак Йилмаз Сефа Арслан Хакан Кайоде Оларенваджу Энрике Педро Фахир Файсал
Запасные: Emre Satilmis Йилдирим Муаммер Джеймс Леке Феликс Хорхе Ятабаре Мустафа Кесгин Керем Алтынай Корай Эрдал Зия
22 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: БАТЭ, Торпедо-Белаз, Динамо-Брест, Петрокуб
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