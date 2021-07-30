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Суперлига Европы

«Ювентус», «Реал» и «Барселона» в очередной раз высказались против УЕФА

30 Июля 2021 • 20:09 Комментировать
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Руководство трех клубов, которые единственные не вышли из Суперлиги после нашумевшей ситуации весной, опубликовали совместное заявление на своих официальных сайтах. Сторонники создания нового европейского турнира поделились недовольством насчет действий УЕФА по отношению к ним после решения Мадридского суда, который обязал организацию прекратить введение санкций.

«УЕФА считает себя законодателем и единственным обладателем прав на проведение крупных турниров в Европе. Такая монополия нанесет футболу только ущерб. Мы и дальше будем развивать идею Суперлиги, рассчитывая на поддержку извне. Вера в успех проекта все еще присутствует», - гласит заявление пресс-служб.

Напомним, что согласно решению Мадридского суда, у УЕФА нет никаких полномочий для исключения клубов Суперлиги из внутренних чемпионатов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Барселона Суперлига
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