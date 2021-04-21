​Американская мечта футболу не подошла: Почему идея Суперлиги так быстро провалилась

Суперлига останется в памяти как один из самых громких провалов в истории спорта. Турнир не прожил и трёх дней, как вся идея рухнула. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему так произошло.

О том, что Суперлига будет неизбежно создана, говорили все последние годы. Многие специалисты форматировали вопрос не о том, будет ли она существовать, а когда. Однако стоило идее материализоваться, как она тут же рассыпалась как карточный домик. Более того, теперь есть ощущение, что следующая попытка, если и случится, то очень нескоро.

Почему же идея рухнула? Кажется, что причиной стал подход. Суперлигу решили создать по американским канонам, перенести опыт США в Европу, не обратив внимания на культурные различия. НХЛ, НБА, НФЛ доказали правильность своего развития, и, казалось бы, чего уж проще — всего лишь перенести работающую идею на новый рынок. Мысль была проста — деньги и экономика сильнее всего. Кто платит, тот и заказывает музыку, но оказалось, что всё не совсем так.

Спонсоры турнира из США, американские владельцы ряда английских клубов, просто не учли европейский менталитет и структуру футбола. Их подход был тот, что мы наглядно видим в хоккее, где НХЛ решает всё. Чемпионат мира под эгидой ИИХФ давно стал проходным соревнованием, а значимость турнира на Олимпиаде зависит от того, отпустят ли звёзд из-за океана. Если игроки НХЛ приезжают — мы видим хоккей топ-уровня, если нет, то довольно средний турнир.

Однако в футболе всё работает иначе. Чемпионаты мира и Европы — это мечта для игроков по всему миру. Можно сколько угодно ругать институт сборных, но мы готовы простить все бессмысленные матчи против Сан-Марино и Лихтенштейна, чтобы потом получить праздник на мундиале и на Евро.

Было очевидно, что УЕФА этим козырем воспользуется, но организаторы Суперлиги оказались к этому просто не готовы. Флорентино Перес на угрозу дисквалификации футболистов смог ответить лишь словами, что он гарантирует их участие на Евро и мундиале. Однако это лишь слова, которым можно было лишь верить или нет. Предложи организаторы Суперлиги готовый проект альтернативного турнира сборных — возможно, угрозу удалось бы отбить. Однако идея национальных сборных не слишком близка американскому спорту, и об этом явно не думали и не воспринимали всерьёз.

Не восприняли всерьёз организаторы и общественное мнение. В американском спорте нет права на мнение у болельщиков и спортсменов. Собственно болельщиков в США в принципе нет, существуют лишь зрители, которым предлагается шоу. А шоу может гастролировать. Поэтому в американских лигах клубы переезжают из города в город, не думая о поклонниках. Главное, где больше платёжеспособных зрителей. Вот никто и не ожидал, что появятся протесты, что люди реально предпочтут еженедельным матчам против топ-клубов «холодные вечера в Стоке».

И уж никак организаторы не были готовы к тому, что футбольная общественность отнесётся так скептически. В США же мнения спортсменов не спрашивают — институты драфта и обмена порой критикуют за схожесть этого с рабством. И критика системы не допускается. Поэтому, когда Жозе Моуринью в знак протеста не выводит команду на тренировку, а Юрген Клопп, Кевин де Брёйне, Джордан Хендерсон публично критикуют идею, это становится настоящей проблемой.

Очевидно, что организаторы проиграли пиар-борьбу. Объявление ночью в воскресенье было похоже не на старт нового проекта, а на вооруженный захват власти, что только усугубило ситуацию. При этом не было получено поддержки ни от футболистов, ни от тренеров, ни от других лиц, которые формируют мнение. Желание воевать с ФИФА и УЕФА, а не сотрудничать, также помешало проекту.

Суперлигу старались создать в варианте «мы самые богатые, и мы всё решим». Однако НХЛ и НБА к этому пришли органически, а в футболе решили насадить сверху. Не прошло.

Андрей Центров