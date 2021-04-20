Чеферин – о выходе «Манчестер Сити» из Суперлиги: «Необходимо быть мужественным, чтобы признать свою ошибку»

Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал выход «Манчестер Сити» из европейской Суперлиги.

«Я рад вновь поприветствовать «Манчестер Сити» в европейском футболе. Они поступили разумно, прислушавшись ко мнению окружающих – в первую очередь болельщиков, которые объяснили преимущества нынешней системы. Как я уже говорил ранее, необходимо быть мужественным, чтобы признать свою ошибку, но я никогда не сомневался в «Манчестер Сити». Это очень важный клуб для футбола», - цитирует Чеферина The Guardian.

Ожидается, что в ближайшее время ещё несколько клубов могут объявить о выходе из Суперлиги.