Чеферин – о выходе «Манчестер Сити» из Суперлиги: «Необходимо быть мужественным, чтобы признать свою ошибку»

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20 Апреля 2021, 23:45,
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Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал выход «Манчестер Сити» из европейской Суперлиги.
«Я рад вновь поприветствовать «Манчестер Сити» в европейском футболе. Они поступили разумно, прислушавшись ко мнению окружающих – в первую очередь болельщиков, которые объяснили преимущества нынешней системы. Как я уже говорил ранее, необходимо быть мужественным, чтобы признать свою ошибку, но я никогда не сомневался в «Манчестер Сити». Это очень важный клуб для футбола», - цитирует Чеферина The Guardian.
Ожидается, что в ближайшее время ещё несколько клубов могут объявить о выходе из Суперлиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Александр Чеферин