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Чеферин – о выходе «Манчестер Сити» из Суперлиги: «Необходимо быть мужественным, чтобы признать свою ошибку»

20 Апреля 2021, 23:45,

Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал выход «Манчестер Сити» из европейской Суперлиги.

«Я рад вновь поприветствовать «Манчестер Сити» в европейском футболе. Они поступили разумно, прислушавшись ко мнению окружающих – в первую очередь болельщиков, которые объяснили преимущества нынешней системы. Как я уже говорил ранее, необходимо быть мужественным, чтобы признать свою ошибку, но я никогда не сомневался в «Манчестер Сити». Это очень важный клуб для футбола», - цитирует Чеферина The Guardian.

Ожидается, что в ближайшее время ещё несколько клубов могут объявить о выходе из Суперлиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Александр Чеферин
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